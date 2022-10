AMLO afirma que bajó el huachicol de 80 mil a 5 mil barriles diarios robados: “No estamos satisfechos”

Frente al gabinete de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está satisfecho con la reducción del robo de hidrocarburos en el país, práctica conocida como huachicol.

Durante la Mañanera en Palacio Nacional, recordó que a su llegada al gobierno en diciembre del 2018 se robaban a diario 80 mil barriles diarios de combustibles y ahora son 5 mil. Los datos fueron presentados minutos antes por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, como parte del informe mensual de seguridad.

“Bueno, ya, como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos porque era lo que estaba muy arraigado, ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal, se robaban hasta 80 mil barriles diarios de gasolina, ahora se están robando 5 mil. No estoy a gusto con eso, pero de 80 mil a 5 mil”, dijo.

La corrupción sigue: AMLO

López Obrador, quien llegó a la Presidencia de la República con el estandarte del combate a la corrupción, reconoció que este problema sigue prevaleciendo en México, pero, dijo, ya no es lo mismo.

El huachicol sigue en el país. Foto: Archivo

“Ya he hablado del tema, yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción, y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo al saqueo, a la corrupción. Decía Tolstoi que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores, y así estábamos”, resaltó.

Destacó que actualmente la corrupción ya es delito grave, que no lo era; y ya no se condonan impuestos.

"Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos, los de arriba no pagaban impuestos, me canso de decirlo porque además puedo probarlo”, dijo.

