López Obrador: “En 2024 yo me jubilo, no quiero ser cacique, caudillo o líder moral”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a las campañas y guerras sucias en contra de su gobierno y de él, sus opositores no volverán al poder cuando menos en 2024 porque, aseguró, ya está su “relevo a la vista”.

En la Mañanera en Palacio Nacional de este jueves, señaló también que el 30 de septiembre del 2024 entregará la banda presidencial y se jubilará “contento” por su relevo y desaparecerá políticamente porque, dijo, no quiere convertirse en caudillo ni líder moral.

“Y estoy contento porque hay relevo a la vista. Eso es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país. Yo ya no voy a estar porque me voy a retirar, entrego la banda y a finales de septiembre y me jubilo, y políticamente desaparezco, no vuelvo a opinar, no quiero ser cacique, caudillo, líder moral, ya no puedo dar consejos, no voy a hablar de política ni siquiera con mis hijos, mi familia, nada, ya termino mi ciclo y van a venir otros”, apuntó.

AMLO señaló los planes de la oposición

También apuntó que sus opositores han desatado campañas de desprestigio y guerras sucias en su contra, pues “cuando no es el plan del señor X es el plan chachalaca, el plan zopilote, guacamaya o el pejeleaks”.

Sin embargo, apuntó que “no les ha funcionado nada, y traen asesores, publicistas, expertos, hacedores y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja y la mayoría de los medios en contra con honrosas excepciones y nada, no han podido”.

AMLO recordó su plan tras dejar la presidencia. Foto: Archivo

Destacó que la clave del éxito de su gobierno es no permitir la corrupción, aunque reconoció que esta sigue prevaleciendo en el gobierno federal, pero no como antes. Por ello, confió en que su proyecto de la Cuarta Transformación continuará después de su sexenio.

“Eso me tiene muy contento porque no va a haber marcha atrás, no, ya no van a a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo. Nos faltan 23 meses, menos de dos años”, destacó.

RMG