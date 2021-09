Museo Van Gogh de Ámsterdam descubre un nuevo dibujo del artista neerlandés

El Museo Van Gogh de Ámsterdam ha descubierto un nuevo dibujo del artista neerlandés homónimo, un trabajo preliminar del cuadro “Desgastado” ("Wornout"), de 1882, una de las obras más conocidas del periodo que el pintor pasó en la ciudad de La Haya.



La pieza, un boceto que se exhibirá a partir de este viernes en la pinacoteca, muestra a un anciano trabajador, aparentemente cansado, vestido de traje de bombazina, con la espalda encorvada y sentado sobre una silla probablemente de madera, la cabeza agachada entre sus manos, y con ambos codos apoyados sobre las piernas.



Según explica TeioMeedendorp, investigador principal del museo, se trata de un “añadido” a la colección del artista neerlandés porque “sabemos que, durante ese periodo, hizo muchos modelos de estas pinturas”, pero este descubrimiento “da una idea particular de sus métodos de trabajo porque está estrechamente relacionado con otro dibujo”.



Este modelo aparece regularmente en los trabajos de Van Gogh y el artista lo retrató al menos cuarenta veces. En estos dibujos, el artista no solo mostró su simpatía por los socialmente desfavorecidos, sino que también llamó la atención sobre su situación, porque para él no eran inferiores a la burguesía acomodada, analiza el museo.



Para Meedendorp, exhibir esta obra, que está bautizada como “Studyfor 'Wornout'" ("Boceto para 'Desgastado'"), junto a otros trabajos del mismo periodo, “ofrece una visión especial del proceso” artístico de Van Gogh. “Es más, el estudio es un dibujo muy fino y poderoso, que se sostiene por sí solo”, concluye

VAN GOGH

La huella del pintor se refleja en los materiales usados por él en ese periodo: un lápiz de carpintero grueso como medio y papel de acuarela grueso.



También se aprecian rastros de daños en las esquinas de la parte posterior del dibujo, lo que se relaciona con la forma en la que Van Gogh solía colocar hojas de papel en su tablero de dibujo.

“Es bastante raro que un nuevo trabajo se atribuya a Van Gogh”. Emilie Gordenker

PAL