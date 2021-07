Jim Morrison y otros GENIOS de la música; ¿quién tiene el mayor coeficiente intelectual?

Algunos artistas son conocidos por ser estrellas de la música; sin embargo, el componer o cantar melodías no es lo único que los hace talentosos, pues estos también sobresalen por su gran capacidad intelectual. Éste es el caso de los siguientes genios que se distinguen por otras habilidades fuera de las canciones como lo son su destreza en disciplinas como la física y las matemáticas o su facilidad para hacer negocios.

Por ello, es a continuación te presentamos a algunos cantantes que tienen gran habilidad mental. Es importante destacar que el coeficiente intelectual (CI) se obtiene gracias a un test que mide las capacidades de cada persona. De acuerdo con diversas universidades, la media de esta prueba se sitúa entre 80 y 120, por lo cual, las personas que dan una cifra superior a los 130 se consideran superdotados.

Jim Morrison

Aunque murió a los 27 años, el fundador de la mítica banda The Doors se volvió toda una leyenda del rock por ser una figura llamativa y única. Sin embargo, no es lo único por lo que sobresale, ya que se le considera uno de los músicos más influyentes y con gran capacidad intelectual, pues muchos decía que tenía un coeficiente intelectual de no menos de 146. Asimismo, era un ávido lector, ya que prefería gastar su dinero en autores como son Kerouac, Nietzsche, Rimbaud, Baudelaire y Ginsberg.

Madonna

La reina del pop no se queda atrás, pues siempre sabe como reinventarse una y otra vez y para eso, hay que ser muy inteligente. Por ello, Madonna Louise Ciccone, nombre real de la cantante, no solo sobresale por su gran facultad para la música sino por su gran intelecto, el cual le hizo ganar alguna vez, una beca completa para la Universidad de Michigan. El resto de la historia ya la sabemos pues la cantante se dedicó de lleno a la artisteada. Se dice que su intelecto también ronda en los 140 y tiene una gran facultad para los negocios.

Brian May

Si tuviéramos a un Isaac Newton moderno, sería Brian May pues comparte con el inventor sus habilidades en las matemáticas y física. Al mismo tiempo que estaba con Queen como guitarrista, estudiaba el reflejo de la luz de polvo interplanetario en el Sistema Solar en Imperial College de Londres. La famosa estrella de rock goza actualmente de un doctorado y es Rector Honorífico de una de las universidades británicas. Se dice que su coeficiente entre 170 y 180.

Shakira

La intérprete de "Loba" y "Rabiosa" también se encuentra entre las cantantes más listas, ya que posee un coeficiente intelectual del 140. La colombiana, además, no solo se distingue por su creatividad para crear melodías, sino también por ser políglota, pues habla siete idiomas entre los que se encuentran español, inglés, portugués, francés, italiano, catalán y árabe. Asimismo, tomó un curso en la Universidad de California de Los Ángeles sobre Historia de la Civilización Occidental.

Ke$ha

A pesar de que se considera la compositora de las canciones más tontas, Rose Sebert es una de las más listas en el género musical, pues al igual que Shakira y Madonna, posee un coeficiente de 140. La cantante es conocida también por obtener calificaciones perfectas en la Prueba de Evaluación Académica para las universidades más reconocidas de Estados Unidos. De igual manera, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Columbia, sin embargo, la rechazó para volverse cantante.