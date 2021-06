Crosby, Still & Nash, el SUPERGRUPO que influyó a toda una GENERACIÓN de músicos con su debut

Considerados por la prensa especializada como el supergrupo definitivo, el trío no defraudó en su álbum debut.

David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash eran conocidos por crear melodías y canciones pegadizas mientras pertenecían a sus respectivas bandas: The Byrds, Buffalo Springfield y The Hollies.

Influyentes

"Suite: Judy Blue Eyes" abre de manera magistral. Un largo tema que es un buen trabajo vocal con Stephen Still galopando sobre su guitarra. El levantón final es como si estuvieras en medio de un torbellino. Le sigue el sencillo "Marrakesh Express", de Graham Nash. Un juguetón viaje en ácido que te transporta a Casablanca.

"Long Time Gone" es el retrato de los idílicos años sesenta. Mientras que "Guinnevere" (de David Crosby) es hipnótica y extrañamente bella. Al igual que "Lady Of The Island".

"Crosby, Stills And Nash" fue un éxito al momento de su publicación, lo que generó un mundo de influencias para la escena musical en los setenta.

La portada

La portada muestra a Stills con su guitarra (fue el único miembro en tocar in instrumento en las 10 canciones), y a los otros dos con pinta de vaqueros hippies. En agosto de ese año participaron en el Festival de Woodstock.

Un año después, se anotarían otro éxito con "Deja Vu" incorporando a Neil Young como miembro.

Por RODRIGO CASTILLO.