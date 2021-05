Chris Cornell e Ian Curtis, dos músicos unidos por esta terrible coincidencia

Las historias de Ian Curtis y Chris Cornell, dos importantes exponentes en la historia del rock, se vieron enlazadas por un terrible final. Ambos se quitaron la vida un 18 de mayo.

Chris Cornell

El 18 de mayo de 2017, el vocalista de Audioslave y Soundgarden tocaba en un escenario de Detroit, Estados Unidos, pero horas después de aquel concierto, el cantante de 52 años de edad presuntamente se quitó la vida en una habitación de hotel de aquella ciudad estadounidense, en donde lo encontraron con una cinta en el cuello, según reportaron medios internacionales.

La depresión que sufría Chris desde hacía varias décadas fue razón suficiente para que algunos se convencieran de que había sido un suicidio. Sin embargo, la esposa de Cornell calificó de “inexplicable” que su esposo se hubiera quitado la vida.

“Yo sé que amaba a nuestros hijos y que nunca se hubiera quitado la vida conscientemente por el daño que les haría. Cuando hablamos después del concierto noté que balbuceaba. Estaba diferente. Me dijo que tal vez se había tomado un Ativan o dos de más”, explicó Vicky Cornell en un comunicado.

Vicky culpó al médico responsable del tratamiento del cantante de “Like a Stone” y, específicamente, por el uso mal vigilado de aquel fármaco que, a pesar de combatir la ansiedad y el insomnio, podría tener efectos adversos como pensamientos paranoides o suicidas, balbuceos y alteración del juicio.

Ian Curtis

Años antes, en 1980, el líder de Joy Division se quitó la vida colgándose en su cocina. Otra similitud: la banda inglesa de post-punk se preparaba para lanzar Closer, el segundo material discográfico en el que la agrupación había trabajado, y estaba por emprender una gira por los Estados Unidos.

De acuerdo con El País, la epilepsia del vocalista estaba en un momento crítico, a pesar de que le habían cambiado el medicamento en varias ocasiones. Eso, la presión de los conciertos y un fuerte abuso del alcohol, simplemente hacían a Curtis pender de un hilo.

De acuerdo con lo que escribió su esposa, Deborah Curtis, en el libro Touching from a distance, al cantante le asustaba la reacción público americano ante sus ataques epilépticos, de los que constantemente era víctima mientras estaba en el escenario, y trasladarse en avión. Pero no podía negarse a los caprichos de la disquera, así que el 19 de mayo viajaría al país extranjero.

Pero un día antes del viaje, Ian se quitó la vida. Se colgó con un lazo que utilizaban para tender la ropa y, mientras tanto, en su tocadiscos sonaba Iggy Pop: “Las cortinas estaban corridas, pero se podía ver la bombilla encendida a través de la tela”, narró la madre de Natalie, la única hija del cantante.

“Había un sobre encima del mantel del comedor, me dio un vuelco el corazón pensar que había dejado una nota para mí. Me acerqué a tomarlo cuando por el rabillo del ojo lo vi. Estaba de rodillas en la cocina, su cabeza estaba ladeada, las manos sobre la lavadora. Le miré, estaba quieto. Entonces la cuerda, no había visto la cuerda. La cuerda de tender estaba alrededor de su cuello”.

