Aracely Arámbula niega que su hijo mayor siga los pasos de Luis Miguel como cantante

En 2024 surgió con fuerza el rumor de que Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, seguiría los pasos de sus famosos padres en la farándula y debutaría como cantante. Sin embargo, la actriz decidió poner fin a las especulaciones y negó que alguno de sus hijos tenga la intención de aparecer ante el ojo publico, incluso, puntualizó en que su solicitud ha sido no dar ningún tipo de entrevistas.

“La Chule”, como también se conoce a la actriz, tuvo un romance con el intérprete de “Por debajo de la mesa” en 2005 y fruto de éste nacieron sus hijos Miguel y Daniel, quienes actualmente tienen 17 y 16 años, respectivamente. Sin embargo, todo terminó en medio de una fuerte polémica cuatro años después y Arámbula optó por mantener a sus hijos alejados de toda controversia fuera de los reflectores.

En entrevista para "Ventaneando", la protagonista de "Perfume de Gardenia" fue cuestionada sobre el supuesto debut de su hijo Miguel como cantante y dejó claro que esto es algo que no está en los planes de ninguno de sus hijos; sin embargo, si fuera así no dudaría en mostrarles su apoyo ya que, añadió, poseen un gran talento por el que bien podrían seguir los pasos de sus papás tanto el la música como en la actuación.

“No, los chicos están en la escuela, les gusta ver lo mío, pero nada más. Lo admiran, lo ven, pero ellos hasta me dicen: ‘No, no, no, que a nosotros no nos entrevisten, que no nos metan en esto’. Yo creo que fue algo que se dijo simpático, pero no. Les agradezco su interés y cariño, pero por el momento no hay nada de eso, nosotros seguimos en ‘Perfume de Gardenia’ y el día que ellos decidan hacer algo por supuesto los voy a apoyar, pero no hay nada de eso ahorita”, dijo la actriz.