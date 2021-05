¡Juega como niña! Marion Reimers demuestra que los deportes no son solo para hombres en su nuevo libro

En su libro Juega como niña, Marion Reimers busca mostrar una visión distinta de lo que es el deporte para acercarlo a las niñas y a las jóvenes. “La clase de educación física era para decir ‘estoy enferma’ y ver cómo le hago para no participar; creo que hay que cambiar eso y decirles a las niñas que no todo así, que hay un montón de deportes y que no pueden perderse la oportunidad de tener algo tan bonito en sus vidas sólo porque alguien no se los explicó bien”, dice la periodista deportiva en el nuevo episodio de El Podcast Literario.

Para muchas mujeres, el deporte ha sido una experiencia traumatizante, ya que no ha incluido el elemento lúdico: “Porque el deporte se trata de jugar, por eso se le dice ‘juego tenis, juego golf’, porque juegas”, explica Marion.

La dinámica de las clases escolares ha hecho que las mujeres no aprendan sobre la derrota o que sepan vincularse con los hombres de otra manera; además, “trasladamos nuestras frustraciones y les decimos (a los niños) si no eres bueno no participes, no estamos en los Juegos Olímpicos, estamos en el patio de la escuela”. La autora asegura que nunca es tarde para empezar y se pueden reacercar a todas estas actividades desde un lugar más sano y divertido”.

Además, este libro nos cuenta cosas que no sabíamos sobre las mujeres en el deporte y cómo llevamos siglos ligadas a él, “lo que pasa es que la historia no es lo que sucedió, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta”. Hemos sido marginadas históricamente de esta actividad, “por ello es necesario acercarnos a ella, reapropiárnosla y reentenderla”, dice Reimers.

“No hemos avanzado tanto en algunos aspectos como pensamos y estas cosas hay que tenerlas presentes, pendientes y apropiarnos de territorios en disputa”, por ello, la también activista por los derechos de las mujeres analiza el paralelismo que podemos trazar entre las mujeres que eran castigadas con la pena de muerte por asistir a los Juegos Olímpicos y las de Arabia Saudita, que hasta hace poco eran castigadas por asistir a los estadios y que tienen prohibido ver partidos de futbol.

Con Jugar como niña, Marion asegura que entre más mujeres apasionadas al deporte haya, tendremos a más niñas que se quieran dedicar a otro tipo de profesiones, como al periodismo deportivo.

Ficha técnica

Título: Juega como niña

Autor: Marion Reimers

Editorial: Planeta, 2021

Por Melissa Moreno

