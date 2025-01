Policía Estatal rescata a 6 venezolanos que solicitaron apoyo en Puebla

Agentes de la Policía Estatal rescataron a seis personas de origen venezolano, que solicitaron apoyo para continuar su recorrido por el país, por lo que con respeto a sus derechos humanos, fueron llevados al Instituto Nacional de Migración (INM) para que realicen los trámites correspondientes, mientras se encuentran en el país.

Durante un recorrido de vigilancia en las calles de este municipio, los policías estatales fueron alertados de la presencia de un grupo de personas que les solicitaron acercarse y dijeron ser provenientes de Venezuela.

Mostraron identificaciones de ese país y señalaron que requerían apoyo para obtener documentación que les permita transitar por el país, por lo que se les brindó la ayuda para llegar a las instalaciones del INM en Puebla. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron auxiliados.

Sale nueva caravana migrante desde la frontera sur

Justo a las 00:00 horas de este lunes partió una nueva caravana desde la Frontera Sur de México, previo a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Unos 3 mil migrantes partieron desde Tapachula, Chiapas; con la esperanza de que no cierren el programa CBP ONE que les permita la entrada al vecino país, así lo comentó Alfredo Parra, migrante.

“A esperar a ver qué dice Trump tratando de que deje pasar que no elimine todavía la CBP ONE y nada de eso… no miedo pero si hay un poco de tensión por eso porque el dinero que se ha invertido para llegar hasta acá y que la elimine sería una pérdida”, agregó.

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hasta el cierre de diciembre 78 mil 975 personas habían solicitado asilo en México.

“Si definitivamente tenemos prácticamente miedo y todo pero la fe mueve montañas…si pues le pediría yo al presidente este Donald Trump que se ponga la mano un poquito en la conciencia porque todos tenemos derecho todos tenemos necesidades y todos merecemos una oportunidad”.

Los migrantes que partieron en esta caravana tienen la ilusión de lograr el llamado sueño americano y por ello emprendieron en viaje a pesar de las condiciones en que viajan, señaló William Morales, migrante.

Con información de Lizeth Coello

