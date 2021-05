Blind Faith surgió tras el rompimiento de Cream, el súper grupo que contaba con Eric Clapton en la guitarra.

A principios de 1969, Clapton comenzó a colaborar con Steve Windwood, multiinstrimentista de Traffic. La idea de crear una banda tomó fuerza tras varias sesiones de improvisación.

Después de contemplar a varios bateristas, se determinó invitar al jazzero Ginger Baker a formar parte. En febrero se anunció la formación del súper grupo.

Antes de ingresar al estudio de grabación, Ric Grech (del grupo Family) se unió. A pesar del poco tiempo juntos y de la falta de material musical, Jimmy Miller aceptó ser el productor del único disco que grabaron.

Único álbum

«Blind Faith» se compone de seis canciones en las que confluyen las influencias y talento del cuarteto. Steve Windwood aportó «Can't Find My Way Home», de corte acústico y sutil. Por su parte, Eric Clapton logró su primer clásico con «Presence Of The Lord», que escribió después de mudarse a su nueva casa en Surrey. Ambos significaron un éxito en las listas.

El lado B del álbum cuenta con «Sea Of Joy», que evoca estar abordo de un trasatlántico, con una guitarra punzocortante que rompe las olas, y «Do What You Like» -firmada por Ginger Baker-, con una duración de 15 minutos, en la que cada uno de los integrantes cuenta con un solo que no hace más que demostrar su virtuosismo.

Carátula que sustituyó a la censurada por ATCO.

Foto: Discogs.

Separación

Fue editado en el verano con una portada en la que aparecía una joven mostrando los senos mientras sostiene un adorno del Chevrolet Bel Air. Sin embargo, ATCO Records censuró la carátula en Estados Unidos sustituyéndola con una fotografía promocional de la banda. Poco importó, el álbum encabezó las listas en ambos lados del Atlántico.

La banda se separó después de una gira por Escandinavia y los Estados Unidos que finalizó en otoño de ese año. Windwood reagrupó Traffic y Grech volvió a Family; mientras que Ginger formó Air Force y Clapton se hundió en la depresión debido a su amor no correspondido con Patty Boyd que reflejaría en «Layla And Other Assorted Love Songs» de 1970.

