Queen: ¿Quién fue el AMOR VERDADERO de Freddie Mercury?

Freddie Mercury es recordado como uno de los vocalistas más potentes en la historia del rock. Muchas personas y críticos de música lo colocan como el mejor gracias a sus altos rangos que lograba recrear en sus canciones de estudio, pero también en sus presentaciones en vivo. Sin embargo, no solo se le recuerda por su talento musical, sino también por su vida privada que ha sido muy cuestionada.

Farrokh Bulsara, nombre real del cantante, escribió 'Love of my life' en donde expresa su sentimiento para que le consideró la persona más importante en su vida. Por lo menos, en el ámbito amoroso. La letra de la canción, que se publicó en el álbum 'A night at the Opera', habla acerca de su experiencia la lado de quien calificó como su más grande amor.

A pesar de lo que se puede pensar, este tema no está dedicado a un hombre sino a una mujer, que representó su máxima inspiración. Nos referimos a Mary Austin, a quien conoció en 1970 en una boutique de ropa en donde ella trabajaba. Antes de iniciar una relación formal con Mercury, Austin tuvo algunas salidas románticas con Brian May, guitarrista de Queen. En alguna ocasión, el cantante le confesó al guitarrista que invitaría a salir a esta mujer, con la que gozó de una relación amorosa durante un largo tiempo.

Austin y Mercury durante una fiesta.

Foto: Especial.

Le deja su fortuna a Mary

Después del fallecimiento de Freddie, Mary Austin decidió hablar sobre su relación con el cantante y del gran amor que se profesaron. Confesó que le llevó bastante tiempo enamorarse del cantante, pero una vez que consolidado su amor no pudo separarse de él en ningún momento. Agregó que desde el primer momento que se encontró con Mercury supo lo valioso que era como persona y cantante.

Mercury y Mary Austin terminaron su relación a mediados de los años setenta, después de que el líder de Queen se dio cuenta que tenía una afinación por estar con hombres. A pesar de su separación, la pareja nunca terminó su comunicación, pues no dejaron de quererse. Incluso, el vocalista continuó escribiendo canciones dedicadas a Austin, como 'Crazy little thing called love'.

Freddie Mercury murió por complicaciones de SIDA en 1991. En su testamento, el británico dejó su propiedad en Garden Lodge a Austin, así como la mitad de su fortuna y un gran porcentaje por derechos de autor. Desde ese momento, Mary se alejó de las cámaras y en la actualidad es casi imposible tener contacto con ella. Hasta la fecha, sigue viviendo la mansión heredada por Freddie.

rcb