Periodista, músico, dibujante, cuentista y loco, Mariño González

Mariño González es periodista desde 1997, vocero de la Feria Internacional del Libro, músico, dibujante y cuentista. En esta edición 35 se reimprimió una nueva edición de su libro de cuentos titulado Vietnam, publicado por la editorial Arlequín (2005).

“Es una edición de aniversario, estaba programado para salir en 2020 cuando se cumplieron los 15 años de la publicación original que se llama Vietnam. Sale un año después por la pandemia (COVID-19), pero me tiene muy contento porque es mi primer libro publicado, no ha dejado de reimprimirse afortunadamente. La editorial apostó por hacer esta nueva impresión que incluye un prólogo de Antonio Ortuño y un prefacio del músico Ezequiel Cruz Romo que además es un gran dibujante e hizo una historieta (como prefacio)”, comentó en entrevista para El Heraldo de México.

La reedición será presentada en el marco de la feria este viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Los ejemplares están disponibles en libro físico y en digital.

Mariño González no para de crear música y escribir ideas para historias nuevas, sostiene que lo que le hace falta es tiempo para andar por la vida como malabarista del arte.

“Me hace falta tiempo para seguir creando. Este libro de cuentos se publicó en 2005, ahora la editorial apostó por hacer una edición al cumplirse los 15 años de su aparición. Esta bonita edición y estoy feliz de que se presente aquí en la FIL que es mi ambiente, siempre lo ha sido, no he faltado nunca. He cubierto la FIL como periodista, ahora tengo la fortuna de trabajar en ella”.

Mariño además ha sido colaborador de cultura en distintos medios de comunicación como Mondo Cane, Replicante y Luvina. Esautor de Fútbol (una novela punk) (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2010) y las colecciones de relatos Vietnam (Arlequín, 2005, 2011 y 2021) y Pésimas personas (Arlequín, 2014).

El periodista amante de las historias de vida suele incursionar en la literatura por pasión. Mariño González además es un gran lector, se devora más de 40 libros al año.

“El periodismo y la escritura literaria siempre han acompañado mi camino. Yo me siento como pez en el agua. Siempre digo que trabajo todo el año para tomarme estos días de vacaciones que es la FIL Guadalajara. Le apuesto a seguir creando”.

De hecho, durante el confinamiento por el coronavirus Mariño González entró a un proceso interno de creación artística tanto en literatura como en música. Desde hace varios años es vocalista del grupo Los Magones y guitarrista en La Otra Banda Canceló.

“Me agarro mis tiempitos, en la noche, en las tardes, en la madrugada. Siempre voy con mi libretita anotando las ideas que se me ocurren. En ratitos me siento a tocar la guitarra. Siempre estoy tratando de robarle minutos al tiempo. En la pandemia me encerré en el garaje a escribir canciones, estuve en un proceso creativo muy minucioso, intentando aprender a tocar, escribiendo y componiendo canciones que espero pronto salgan a la luz”.

