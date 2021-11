FIL Guadalajara 2021: Sergio Ramírez presenta su novela "Tongolele no sabía bailar"

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez acompañado del periodista Sergio Sarmiento presentó su más reciente novela “Tongolele no sabía bailar”, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Su imaginación se alimenta de personajes y momentos de la vida real.

Todas sus obras nacen de un trabajo prácticamente con horario de oficina diario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin descansos.

“Es un proceso de oficinista. Yo a las 8 de la mañana estoy sentado frente a mi computadora. No ahora que ando del tingo al tango. Escribo desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Después me dedico a trabajo administrativo que trae consigo la escritura, hay mucho trabajo que hacer: correspondencia, entrevistas de prensa, etc. Yo me encierro a escribir y si ese día no puedo imaginar, entonces corrijo lo que haya escrito, pero no digo: ‘hoy no tengo nada que hacer, me voy a ir a buscar un amigo y tomarnos un café. ¡No! No me salgo de ahí, sino pierdo esa disciplina que he adquirido. ¡Sin trabajo no hay obra literaria!”.