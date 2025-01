Residente le manda un mensajito a Donald Trump a ritmo de la canción “Immigrants (We Get The Job Done)”

Ante las recientes decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump de los Estados Unidos con respecto a las personas migrantes que se mantienen en su país, múltiples personalidades no solo de la política, han empezado a reaccionar con mensajes muy duros a la nueva administración.

Algunos incluso latinoamericanos, no precisamente quienes viven en territorio norteamericano. Sobre toco artistas como actores, actrices, cantantes, músicos, modistas, estilistas y un largo, pero muy largo etcétera. Uno de ellos fue Residente, rapero que se ha mantenido siempre con una actitud en contra de imperio estadounidense, lanzando numerosas canciones sobre el orgullo latinoamericano.

Por eso, durante las últimas horas decidió lanzar una contestación a Donald Trump con una de las viejas canciones que quedarán para la historia. Se trata de "Immigrants (We Get the Job Done)" que estrenó dentro de la The Hamilton Mixtape, estrenada en el año 2017, durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos.

Residente siempre ha cantado al orgullo latinoamericano. Crédito: @residente

Residente lanza épica respuesta a Donald Trump

La canción "Immigrants (We Get the Job Done)", incluida en el álbum "The Hamilton Mixtape", es una poderosa declaración sobre la contribución de los inmigrantes a la sociedad. Interpretada por K'naan, Snow Tha Product, Riz MC y Residente, la canción toma la icónica frase del personaje de Alexander Hamilton en el musical "Hamilton" ("Immigrants, we get the job done") y la convierte en un himno de empoderamiento y reconocimiento.

La letra de la canción aborda temas como la discriminación, los prejuicios o las dificultades que enfrentan los inmigrantes al llegar a un nuevo país. Sin embargo, lejos de caer en el victimismo, la canción celebra la resiliencia, el espíritu de lucha, así como la capacidad de los inmigrantes para superar obstáculos y construir un futuro mejor. "Immigrants (We Get the Job Done)" es un llamado a la unidad, a la esperanza y al reconocimiento del valor de todas las personas, independientemente de su origen o condición social.

Desde su lanzamiento se ha convertido en un éxito musical y en un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes. La canción ha sido elogiada por su mensaje positivo, además de su capacidad para generar conciencia sobre la realidad que viven millones de personas en todo el mundo.

La parte de Residente dice lo siguiente:

Por tierra o por agua

Identidad falsa

Brincamos muros o flotamos en balsas

La peleamos como Sandino en Nicaragua

Somos como las plantas que crecen sin agua

Sin pasaporte americano

Porque la mitad de gringolandia es terreno mexicano

Hay que ser bien hijo de puta

Nosotros les sembramos el árbol y ellos se comen la fruta

Somos los que cruzaron

Aquí vinimos a buscar el oro que nos robaron

Tenemos más trucos que la policía secreta

Metimos la casa completa en una maleta

Con un pico, una pala

Y un rastrillo

Te construimos un castillo

