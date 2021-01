Janis Joplin: "Pearl", la inconclusa OBRA MAESTRA que dejó grabada antes de morir

En enero de 2021, se cumplieron 50 años de la publicación del último álbum grabado por Janis Joplin; un trabajo sincero, sensible y sumamente honesto. Este trabajo se ha consolidado como uno de los mejores de todos los tiempos, la Rolling Stone lo colocó en el lugar 122 de los 500 Grandes Álbumes de Todos los Tiempos.

Pero al mismo tiempo es una muestra de la genialidad de Joplin como intérprete vocal. La culminación de una carrera brillante y muy determinante dentro de la música popular.

Janis Joplin formó a la Full Tul Boogie Band en 1970. Quería grabar canciones más íntimas y menos punk-rock como en sus días con Big Brother And The Holding Company y Kozmic Blues Band.

Para este nuevo proyecto reclutó al célebre productor de The Doors: Paul A. Rothchild. Su participación fue fundamental para el sonido de «Pearl», que se grabó en Sunset Sounds Records de Los Ángeles.

Pearl.

Foto: Discogs.

Enterrada en el blues

El álbum se grabó en el verano. Joplin aportó la abrasiva «Move Over» y «Mercedes Benz» (la última que cantó en vida). El resto del material es ajeno. Sin embargo, la cantante hizo propio el repertorio al alcanzar registros notables en «Cry Baby», «A Woman Left Lonely» y «Trust Me» (escrita por Bobby Womack expresamente para Janis) y en el éxito «Me And Bobby McGee».

La cantante recuperó energía durante este periodo pero encontró la muerte el 4 de octubre de 1970 a los 27 años. Ese día tenía que grabar la guía vocal para «Buried Alive In The Blues», el tema fue incluido en el álbum a manera de homenaje sin la voz de Janis.

«Pearl» fue publicado tres mese después del deceso y alcanzó el primer lugar en Billboard. La portada presenta a 'la Bruja Cósmica' sonriendo en compañía de sus inseparables amigos: un trago y un cigarro. Fue el periodo más feliz de su vida.

Por RODRIGO CASTILLO.