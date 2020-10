Nuevos talentos: De la nota roja, a la alfombra roja

En 2019, 38 mil 185 delitos ocurrieron en Iztapalapa, de acuerdo con el informe de Índice Delictivo de la CDMX; hoy, Jesús Villaseca, quien es el director de Pohualizcalli, busca transformar ese número a través del séptimo arte.

“Por 17 años fui profesor en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente, pero en un principio me resistí a aceptar la propuesta porque sabía la clase de jóvenes que asistían a los talleres y no quería involucrarme, pues yo había sido uno de ellos. A la fecha, puedo decir que es una de las mejores cosas que me ha pasado”, contó.

Para explicar lo que desea como director de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía, Villaseca se remontó al tiempo en que, a través de su estadía en Faro fue testigo de cómo el arte impulsó y salvó la vida de muchos jóvenes.

SUEÑO. Lograr un lugar donde los estudiantes no deserten por falta de recursos. Foto: Cortesía

“Este tipo de proyectos fortalecen la identidad de quienes viven en comunidades marginadas, en donde la falta de oportunidades y el rezago son un común denominador”, explicó.

Una de las primeras historias que recordó fue la de Marcos Emiliano López, un joven que entró a sus

talleres de fotografía básica y fotoperiodismo cuando apenas tenía seis años porque “quería contar historias”.

Antes de la pandemia, Emiliano, de ahora 15 años, impartía clases gratuitas de foto en el CONALEP, donde sus padres son maestros.

PREPARADOS. Incluye profesores de escuelas como el CUEC y el CCC. Foto: Carlos Santiago

Otro caso que conmovió a Villaseca fue el de Alam Bernal, ahora periodista: "Había perdido a su madre y su padre estaba en la cárcel; lo conocí porque su tía lo convenció de ir a clase y me volví en una especie de tutor”, dijo.

Ahora, Villaseca quiere intensificar la lucha porque el arte, la foto y el cine dejen de ser para unos cuantos y, con ello, abrir paso a nuevos talentos internacionales.

Por Azaneth Cruz