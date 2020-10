El mensaje de pandora, de Javier Sierra: Libro sobre las pandemias pasadas para entender la actual

Javier Sierra buscaba tiempo para un confinamiento, un momento para aislarse y poder alumbrar su próximo libro, por lo que ya había reservado meses de trabajo para ponerse a trabajar; pero entonces, llegó la pandemia por el COVID-19 que cambió la vida de toda la humanidad.

“Ahora el confinamiento no me afectaba sólo a mí, sino a mi vecino, a mi comunidad, a mi ciudad y a todo el planeta. Y eso me hizo descolocarme, tuve que dejar las notas y el trabajo de meses de la novela que quería escribir”, explica el autor de “El mensaje de Pandora” en este nuevo episodio de El Podcast Literario.

Noticias Relacionadas Crisis en el sector editorial se extenderá hasta febrero

Tras tres semanas de cuarentena, Javier Sierra se dio cuenta que “una de las funciones más elevadas de un contador de historias, incluso oral, es ayudar a su comunidad a tener perspectiva, a ver las cosas de manera distinta”, así fue que nació “El mensaje de pandora”, su nuevo libro.

A través de una carta, una mujer transmite a su sobrina una serie de claves históricas que le permitirán tener horizonte, expectativa y esperanza sobre la humanidad. Pues, a través de dicho texto, la tía evoca el último viaje que hicieron por el sur de Europa y le confía un secreto: que los antiguos mitos esconden la clave para comprender el origen de la vida y las enfermedades, incluso de nuestro futuro.

Noticias Relacionadas Esta es la ópera que Antonio Vivaldi acerca de Moctezuma: VIDEO

El sur de Francia y el norte de España es el lugar donde se encuentran las cuevas con arte rupestre más antiguas del planeta, y es donde se ve el momento en que pasamos de ser nómadas a agricultores y ganaderos; es esa transición la que nos traerá las primeras pandemias.

Comenzamos a convivir con los primeros animales y a sufrir por los virus. Aquellas primeras civilizaciones se enfrentaron sin microscopios, sin vacunas y sin médicos a esas situaciones y las vencieron”. Noticias Relacionadas Museo de Viena responde: "El penacho de Moctezuma no podría trasladarse en al menos 10 años"

“Ese es ‘El mensaje de Pandora´. En esta novela hay protagonistas, hay viaje, hay fin y sensaciones; pero sobre todo, es una reflexión sobre el momento que estamos atravesando y sobre lo que hay después: luz, esperanza y camino”, agrega el ganador del Premio Planeta 2017.

Basándose en investigaciones científicas, incluyendo de premios Nobel, Javier Sierra escribe esta fábula sobre las cuestiones que están llamadas a alterar el equilibrio de nuestra civilización. “Otra cosa es del origen de los virus. No me interesa tanto hablar de la actualidad del COVID-19, sino hacer una reflexión más amplia que nos sitúe en el origen de este tipo de ‘ataques’, y ahí surge una idea fascinante: la Teoría de la Panspermia, la cual fue de un Premio Nobel de Química, Svante Arrhenius, quien dijo que no le cabía en la cabeza que la vida en la Tierra hubiera nacido de elementos inertes, casi por azar”.

Escucha a Javier Sierra en El Podcast Literario

En este libro, el escritor revisa toda esa polémica y controversia. “Lo que está ocurriéndonos no va a ser inocuo, va a traer transformaciones sociales, va a generar nuevos hábitos y preocupaciones; no sabemos cuáles son todavía, pero yo preveo algunas”, agrega, “a lo mejor decidimos abandonar las macro urbes que vivimos y regresamos al campo si tenemos una buena conexión a internet. Son cambios que nos va a traer un momento como este”.

De lo que Javier Sierra sí tiene certeza es que su obligación como escritor “era estar ahí, anticipándome y reflexionando sobre los cambios que pueden llegar”.

Escucha la entrevista completa con Javier Sierra sobre “El mensaje de Pandora” en El Podcast Literario y descubre qué leer a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Encuéntranos cada 15 días en Spotify, Apple Music, iHeart Radio o en la plataforma de tu preferencia.

Ficha técnica de "El mensaje de Pandora"

Título: El mensaje de Pandora

Autor: Javier Sierra

Editorial: Planeta, 2020

Por: Melissa Moreno

Descubre qué leer en El Podcast Literario