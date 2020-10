¿A qué suena el cine? Escucha la playlist con lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia

Desde el año 2002, una de las máximas fiestas para el séptimo arte en México es celebrada en la capital de Michoacán. Se trata del Festival Internacional de Cine de Morelia, un evento que se ha distinguido por recopilar destacadas obras de cineastas nacionales e internacionales.

Tras 18 años de llevarse a cabo de manera ininterrumpida, el FICM se celebrará bajo nuevas condiciones debido a la pandemia por Covid-19, misma que no ha sosegado los ánimos de este festejo.

Y es precisamente para continuar con este ambiente de júbilo para los amantes del cine, que ahora llega a las filas de Spotify una playlist conmemorativa de la decimoctava edición del Festival que este año será inaugurado por Alejandro González Iñárritu.

Te has preguntado ¿a qué suena el cine?

Lo mismo se escuchan melodías tranquilas que invitan a la nostalgia, o canciones alegres y llenas de euforia, tal es el contraste entre Mystery Of Love de la película “Call me by your name” con la bailable Another Day of Sun, canción de apertura de la película "La La Land". La historia se repite con el choque al escuchar "Recuérdame" interpretada por Gael García en contraste con "O pato" de Natalia Lafourcade.

Esta playlist fue creada por el Festival Internacional de Cine de Morelia como parte de su celebración al realizar su primera edición híbrida, con funciones especiales en formato virtual y presencial que se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre.