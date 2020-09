A Trump le funcionan las relaciones con líderes despóticos, revela Bob Woodward

El presidente Donald Trump dijo tener mejores relaciones con líderes despóticos como Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía, que con aquellos a los que considera "fáciles" o con quienes no se lleva tanto, reveló el periodista Robert Woodward.

El famoso reportero, entrevistado por la cadena NBC, reveló el lunes una de las entrevistas que grabó con Trump para su nuevo libro Rage (Rabia) y en ella Trump apunta que "me llevo muy bien con Erdogan, aunque se supone que no debes hacerlo porque todos dicen que es un tipo horrible, pero para mí funciona bien".

Añadió ademas que “es gracioso", porque en "las relaciones que tengo, cuanto más duras y malas son, mejor me llevo con ellos, deberías explicármelo algún día, pero tal vez no sea algo malo.

"Las fáciles son las que quizás no me gustan tanto o con las que no me llevo tanto", dice Trump.