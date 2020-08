¿Por qué Donald Trump no toma nada de alcohol?, te decimos

Sin duda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en la mira de millones de personas desde hace varios años, sin embargo, ha tomado nuevamente auge por las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Bajo este contexto, Trump a lo largo de sus campañas y conferencias ha hecho ciertas declaraciones que han quedado registradas; tal es el caso de su discurso en octubre de 2017 donde habló del alcoholismo y cómo nunca ha tomado alguna bebida alcohólica.

Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué el presidente estadounidense no ha bebido ni “una cerveza” en su vida ni en las cientos de reuniones que ha tenido; pero, ¿por qué Donald Trump no toma nada de alcohol?

La razón es porque su hermano mayor, Fred, quien fue descrito como un hombre guapo y con una gran personalidad por el Presidente, aseguró que sufrió de alcoholismo, situación que lo llevó a la muerte cuando tenía 43 años de edad.

"Él tenía un problema con el alcohol y me decía: no bebas, no bebas", externó.

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos tampoco fuma debido a que su hermano también le decía constantemente que no lo hiciera.

“Hasta el momento nunca he tomado una copa, y no tengo ningún anhelo por ello; no tengo ningún interés. Hasta ahora no he fumado un cigarrillo, no se preocupen. Estas son sólo dos de mis cosas buenas, no quiero contarles sobre las cosas malas”.