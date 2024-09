A veces quien más te quiere te daña: Reflexión sobre 'Romper el círculo' con Blake Lively

Este correo que recibí con la invitación (claramente general y no personal) de hacer una aportación en El Heraldo, en verdad "me encontró bastante bien", sí, a mí, una estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales que lleva pocas semanas en la carrera y que aún no tiene dominio de temas relacionados con su carrera. Pero como el correo no especificaba que tenía que ser estrictamente con un tema vinculado a mi carrera, y como me ilusiona un montón salir en El Heraldo, decidí escribir sobre lo que pensé y sentí al ver la película recién estrenada y protagonizada por Blake Lively, "Romper el círculo".

"Romper el círculo" es una película basada en la novela de Colleen Hoover, en donde se relata la historia de Lily Blossom Bloom, una apasionada florista que se enamora de un neurocirujano tras mudarse a Boston con el objetivo de abrir su propia florería.

Seguir leyendo:

Las 5 poderosas reflexiones que te llevarás después de ver “Romper el círculo”

Blake Lively protagoniza la adaptación del bestseller "Romper el círculo"

La película inicia dándonos la introducción de lo que sería la vida de una persona que tiene que enfrentarse con la realidad de que las personas que la aman, le hacen mucho daño. Inicia con la muerte del padre de Lily, a quien ella no veía hace un tiempo y no vio antes de su muerte. En la escena del funeral, Lily debe despedirse de su padre con un discurso, para el cual saca una hoja en donde tiene cinco puntos y espacios en blanco, espacios que no logró encontrar en ese momento lleno de rencor, después de que el hombre al que había llamado padre había pasado una vida abusando de lo que ella llamaba familia...

Lily escuchaba los gritos y en ocasiones presenciaba los golpes que su madre recibía de su abusador, al que llamaba su esposo, desde muy temprana edad. Lily presenció una realidad que muchas mujeres en el mundo enfrentan, y la percibió a través del cuerpo de su madre.

Una película que nos recuerda la fuerza de romper ciclos de violencia y buscar un futuro mejor.

Créditos: Nicole Rivelli

Al mudarse a Boston a empezar su nueva vida después de la muerte de su padre, Lily conoce a Ryle, un apuesto neurocirujano que vivía en un lujoso edificio, tenía una mirada y unas formas cautivadoras. Pero muy sutilmente, desde el primer momento en el que se conocen, empiezan a haber "red flags", y es que él estaba frustrado con un asunto de trabajo y aventó una silla de la azotea en donde se encontraba Lily y la vio por primera vez. Ella pareció haber hecho caso omiso.

La relación de Lily y Ryle parece ser próspera. Lily logró abrir su florería y era feliz al lado de su amiga y compañera de trabajo Alyssa, y de Ryle, con quien parecía estar muy feliz.

En paralelo, la película cuenta la historia del primer amor de Lily en la secundaria. Lily se enamoró de un chico que se había estado escondiendo en una casa abandonada en su misma calle porque su madre lo había echado de su casa por "entrometerse" al defenderla de su novio que abusaba de ella. Su nombre era Atlas y Lily al darse cuenta de que estaba en esa casa abandonado, solo y sin comida, a escondidas le llevó comida y algo con lo que taparse, gesto que Atlas agradeció de corazón y posteriormente se enamoraron, a pesar o tal vez en consecuencia, de que compartían el dolor profundo del abuso en la familia.

Volviendo al presente, en una ocasión Lily salió con Ryle a cenar a un nuevo restaurante que había abierto en la ciudad, en donde se encontró por sorpresa, después de años de no verse, con su amor de la secundaria Atlas, que era el dueño del restaurante. Se saludaron afectuosamente, cosa que a Ryle le empezó a despertar un poco de celos al descubrir que el tatuaje de corazón tan lindo que tenía Lily en la clavícula, se lo había hecho en honor a Atlas. Y más celos siguieron despertando en Ryle cada vez que Lily mencionaba o veía a Atlas, aunque en verdad nunca tuvieron ninguna interacción amorosa mientras Lily estaba con Ryle.

Pasó el episodio y Lily y Ryle se casaron. Parecían ser muy felices hasta que Ryle vio el número de Atlas en el teléfono de Lily, que él había puesto casualmente por si algún día lo necesitaba, y explotó en ira. Y sin dejar que Lily diera una explicación, la lanzó por las escaleras, causándole una severa herida en la cabeza, cosa que él posteriormente justificó diciendo que había sido un accidente.

Después de ese episodio de violencia, sucedió otro mucho más severo de violencia sexual, en donde Lily "tocó fondo" y escapó.

Lo duro y fascinante de esta película, en mi opinión, es la forma de representar una relación abusiva. Yo había leído la sinopsis de esta película antes de verla, y sabía que se trataba de abuso y violencia, pero en verdad, la película está hecha de tal manera que al principio no logras percibirlo. Son sutiles y casi no se perciben, por lo que yo estaba confundida, sin saber cuándo es que iba a llegar ese abuso y violencia que se suponía que debía aparecer. Y justamente eso es lo que vive una persona en una relación abusiva y violenta: al recibir violencia de una persona que amas y te ama, es difícil verlo al principio. Es muy difícil creer que alguien que te ama tiene la capacidad de hacerte tanto daño. Si uno piensa en una persona que ama con todo su corazón, jamás pensaría que esta persona sería capaz de ser violenta, abusiva o incluso sea capaz de violar.

Es duro asimilar que existe el término violación entre parejas casadas o parejas sexualmente activas, pero es real.

Me quedo con la reflexión final de la película, cuando Lily tiene a su hija, toma la decisión de que ese círculo de violencia terminó para siempre. Toma la decisión de que ninguna persona, incluso las personas que más ama, nadie iba a volver a hacerle daño.

Deseo que nadie tenga que ver a una persona que ama hacerle daño.

Por Jackeline Zonana Cherem

XG