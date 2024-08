Blake Lively protagoniza la adaptación del bestseller "Romper el círculo"

Basada en la novela Romper el círculo, escrita por Colleen Hoover, lleva la cinta protagonizada por Blake Lively, quien interpreta a Lily Bloom, una mujer que supera una infancia llena de traumas para empezar una vida nueva en Boston, pero un recuerdo desata situaciones sin control.

La cinta dirigida por Justin Baldoni, quien ha dirigido películas como A dos metros de ti, en 2019 y participado en series como Jane la Virgen, es la primera adaptación del bestseller de Hoover, además de uno de los estrenos más esperados para

este verano.

Romper el círculo, historia escrita por Colleen Hoover, es su primera novela adaptada a la pantalla grande y cuenta la convincente historia de Lily quien al tener un encuentro casual con el neurocirujano Ryle Kincaid, interpretado por Justin Baldoni, detona una conexión intensa; mientras se enamoran empieza a ver facetas de Ryle que le recuerdan la relación de sus padres, al mismo tiempo se da cuenta que debe de aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil decisión que marcará su futuro. Se estrena el 8 de agosto.

El 16 de mayo se reveló el primer tráiler de la película, una adaptación del exitoso libro It ends with us, el cual se publicó en 2016, que se hizo internacionalmente reconocido en TikTok gracias al trend #BookTok.

“Interpretar a un personaje que ha tenido un impacto tan significativo es un verdadero honor. Desarrollé un cariño genuino por Lily”, explicó Blake en una entrevista para una revista.

Por su parte Colleen comentó a un canal, “cuando escribí el libro, las historias para adultos jóvenes eran muy populares, así que describí personajes que estaban en la universidad. Eso me pidieron que hiciera, así que creé a Lily muy joven. Pero no me di cuenta de que los neurocirujanos estudian como por 50 años. No hay neurocirujanos en sus veintes. Así que cuando empezamos a hacer la película hice que los personajes tuvieran más edad, porque yo me había equivocado originalmente”, explicó Colleen.

Blake, quien se dio a conocer en la serie juvenil Gossip Girl, presentó la cinta en Los Ángeles la semana pasada, junto a parte del cast del filme, así como el director.

Además de Lively, el reparto lo conforman Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton y Brandon Sklenar.

Lively ha realizado más de 25 títulos, entre ellos El secreto de Adaline, Infierno azul y Un pequeño favor.

MAAZ