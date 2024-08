Las 5 poderosas reflexiones que te llevarás después de ver “Romper el círculo”

La película recién estrenada en los cines "Romper el círculo" ha generado una gran audiencia, sobre todo el público femenino es el que más ha resultado atrapado por las reflexiones que deja el melodrama. La cinta es una adaptación de la novela homónima "It Ends With Us", escrita por Colleen Hoover en 2016 y fue llevada a la pantalla grande en 2024.

La historia sigue a Lily Bloom, una mujer que supera una infancia traumática y se muda a Boston para abrir su propio negocio. Allí conoce al neurocirujano Ryle Kincaid y comienza una relación apasionada. Sin embargo, a medida que se enamoran, la protagonista comienza a ver en su novio aspectos que le recuerdan la relación abusiva de sus padres. Pero la historia da un impacto cuando su primer amor regresa inesperadamente.

¿Cuáles son las lecciones más importantes que deja a las mujeres “Romper el círculo”?

La película explora temas de relaciones abusivas, masculinidad tóxica pero también de empoderamiento femenino. "Romper el círculo" está protagonizada por Blake Lively, Justin Baldoni y Brandon Sklenar. Así que si todavía no ves la cinta lee las reflexiones y entérate de todo lo que sucede en el cine.

La relación que tuvieron tus padres influirá en la forma en que te relacionarás cuando seas adulta. Si tienes heridas de tu pasado, elige sanar y no repetir patrones. No te juzgues por seguir un patrón y hazlo consciente, trabájalo y toma decisiones que ayuden a cambiar tu presente. Recuerda que después de equivocarte puedes cambiar tu realidad y hacer las cosas diferentes. Siempre podrás salir de un lugar en el que te hagan daño y habrá personas que te acompañen en el proceso para demostrarte que no estás sola. No justifiques la violencia y las acciones de nadie y no permitas que alguien sobre pase tus límites. Siempre elígete a ti primero.

Y como el bonus de este listado recuerda: Tu puedes ser la persona que rompa el círculo.

¿Por qué "Romper el Círculo" no es una película romántica?

A pesar de que "Romper el Círculo" tiene elementos de una película romántica, como la historia de amor entre los protagonistas y el desarrollo de sus relaciones, hay varias razones por las que no se considera una película de amor. La principal razón es porque la cinta aborda temas más profundos como el abuso, la violencia doméstica y el trauma, lo cual es inusual en las películas románticas hollywoodenses.

Esta película se centra en el crecimiento personal y el empoderamiento de la protagonista y su viaje hacia la superación de sus experiencias pasadas y la búsqueda de una vida mejor. Este filme no tiene el el final feliz tradicional, por el contrario, termina con una decisión dolorosa y contundente que cambiará la vida de la protagonista.