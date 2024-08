Dura 90 minutos pero esta película de anime en Netflix te va a DOLER toda la vida

Fue en días recientes que Netflix anunció el regreso de una de las películas más amadas de Studio Ghibli, pues es Hotaru no Haka la película más adulta y fría del famoso estudio japonés que forjó Hayao Miyazaki gracias a las increíbles películas que han lanzado a lo largo de estos años.

Por lo que si no la has visto tienes que saber que es una de las películas más fuertes que hay, por lo que mucha gente ni siquiera soporta terminar de verla, ya que con una temática de la Segunda Guerra Mundial fue una de las mejores películas de 1988, por lo que si no la has visto tienes que verla.

Sigue leyendo:

Netflix lanza el primer tráiler de la serie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", es de los creadores de Dahmer

La encuentras en Netflix, es la mini serie de época basada en hechos que cuenta una cruel historia de guerra

¿Dónde ver “La Tumba de las Luciérnagas”?

Sin duda alguna la Tumba de las Luciérnagas es toda una obra de arte. El cine fue uno antes y después del estreno de esta película japonesa, dirigida por Isao Takahata, producida por el famoso Studio Ghibli y es una adaptación de la novela de Akiyuki Nosaka sobre cómo lidiar con la culpa.

Y es el autor de la novela, retrata sus sentimientos por haber perdido a su hermano durante los ya conocidos bombardeos en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y aunque Nosaka falleció tiempo después su obra sigue siendo una de las historias con más voz de todo el mundo, mostrando los verdaderos horrores de la guerra.

La tumba de las luciérnagas es una película de Studio Ghibli/Créditos: Studio Ghibli

¿De qué trata “La Tumba de las Luciérnagas?

La historia nos presenta a dos hermanos japoneses, Seita y Setsuko, quienes luchan por sobrevivir en un Japón roto y devastado por la Segunda Guerra Mundial, una época que es una carga terrible para el pueblo japonés, por lo que esta presenta la pérdida de la inocencia en un contexto muy pesado.

Pues vemos como dos pequeños tienen que sobrellevar el peso de vivir en un mundo golpeado por una Guerra, quienes después de encontrar a su madre malherida y tras una breve estancia de casa de su tía en otro lugar, ambos decidieron emprender sin rumbo alguno un viaje en busca de sobrevivir a la terrible situación que se está viviendo.

La tumba de las luciérnagas llegará el 16 de septiembre a Netflix/Créditos: Studio Ghibli

¿Cuándo se estrena La Tumba de las Luciérnagas?

La famosa película de Netflix está programada para el próximo 16 de septiembre, por lo si quieres verla tendrás que esperar hasta dentro de 2 semanas; sin embargo, valdrá la pena la espera porque es una película que todos tenemos que ver al menos una vez, ya que retrata el lado más humano de Isao Takahata.