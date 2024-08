TRAILER: La serie "La pareja de a lado" es el thriller erótico lleno de tensión y misterio que te atrapará en Universal+

Dos parejas disfrutan de idílicas vidas perfectas. Están en el mejor momento para gozarse y planificar su futuro, algo que podría cumplirse si no fuera porque guardan secretos que, por obra del destino, coincidirán al toparse puerta con puerta hasta desatar sus más profundas pasiones.

Universal+ anuncia el estreno en Latinoamérica de la primera temporada de la serie de suspenso de David Allison, "La pareja de a lado" (The Couple Next Door), una historia llena de sorpresas narrativas que mantendrán al espectador al filo del asiento a lo largo de sus seis adictivos episodios a partir del 3 de septiembre.

Basada en la serie holandesa "Nieuwe Buren", la ficción es una combinación de drama psicológico, thriller erótico y policiaco, con una trama llena de giros argumentales en la que nada es lo que parece y cuyos protagonistas se ven envueltos en una espiral de traiciones fruto de sus deseos prohibidos que los conducen a cometer los actos más impensados.

Sam Heughan (Outlander), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder), Eleanor Tomlinson (One Day) y Jessica de Gouw (Arrow) protagonizan la nueva serie que encenderá la pantalla.

Las dos parejas desatarán intensas pasiones. Foto: Cortesía

¿De qué trata la intrigante serie "La pareja de a lado"?

The Couple Next Door (La pareja de al lado) presenta a dos matrimonios que cuando se conocen cambian sus vidas para siempre. Sam Heughan (Outlander) interpreta a Danny, un policía que está casado con Becka (Jessica de Gouw, Arrow) y cuyo misterioso pasado intentan mantener en secreto.

De un momento a otro, al idílico vecindario en el que viven en el corazón de Leeds, Yorkshire, en el Reino Unido, se muda otro matrimonio de aparente estabilidad conformado por Evie (Eleanor Tomlinson, One Day) y Pete (Alfred Enoch, How to Get Away with Murder).

La cotidianidad sin disrupciones de ambas parejas culmina cuando ambas entablan un vínculo inicialmente cordial que luego se torna más complejo a medida que la atracción sexual entre Evie y Danny se hace evidente y suscita un episodio desconcertante que obligará a ambos matrimonios a lidiar con las graves consecuencias de sus juegos de seducción llevados al límite.

Estos son los secretos ocultos de los protagonistas

La historia es perfecta para atraer a la audiencia y quedar atrapado en las dudas que genera cada personaje. Entre juegos íntimos y verdades a medias, es como se muestra cada integrante principal de "La pareja de a lado".

“Yo no quería condenar a los personajes, ni a sus elecciones ni tampoco a su forma de explorar la sexualidad. Lo que buscaba era jugar con la idea de cómo una fantasía puede convertirse en tu peor pesadilla”, afirma el showrunner y guionista de The Couple Next Door, David Allison.

EVIE GREENWOOD Y PETE THOMAS

El matrimonio que rompe con la tranquilidad de sus vecinos. La pareja se muda a una bella casa en Leeds e intenta equilibrar su vida romántica con sus carreras.

con sus carreras. Evie es una maestra muy querida por sus alumnos que deberá empezar de cero en una nueva ciudad y Pete es un periodista ávido por buenas historias.

por sus alumnos que deberá empezar de cero en una nueva ciudad y ávido por buenas historias. Detrás de esa fachada, yace una profunda frustración de Evie, quien se enfrenta a sus verdaderas pasiones cuando conoce a su amigable vecino.

Danny y Evie se flecharán apasionadamente. Foto: Cortesía

BECKA Y DANNY WHITWELL

El matrimonio que esconde muchos secretos . Mientras él trabaja como policía de tránsito, ella es instructora de yoga.

. Mientras él trabaja como policía de tránsito, ella es instructora de yoga. Luego de un periodo de insatisfacción en la pareja y de una traición de Becka que logran dejar atrás, apuestan por una relación por fuera de la monogamia .

que logran dejar atrás, apuestan por una . Al mismo tiempo, tienen el fuerte deseo de ser padres. Todo cambia cuando Danny cruza miradas con Evie, quien le genera una pasión tan irrefrenable como peligrosa.

La atrapante ficción en la que el deseo es un arma letal también tiene en su elenco a:

Hugh Dennis (No Time to Die)

Kate Robbins (After Life)

Deirdre Mullins (The Romanoffs)

Joel Morris (Paddington)

Ioanna Kimbook (Wedding Season)

Janine Duvitski (Dracula)

Katie Clarkson-Hill (Hanna).

"La pareja de a lado" contará con 6 capítulos en su primera temporada. Foto: Cortesía

"La pareja de a lado" (The Couple Next Door) es una producción de Eagle Eye y Beta Film para Channel 4, Starz y Lionsgate+.

No te pierdas el 3 de septiembre el estreno de la primera temporada de The Couple Next Door (La pareja de al lado) por Universal+

