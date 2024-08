Jungkook de BTS en México: Estos son complejos de Cinemex donde podrás disfrutar de "I AM STILL"

Luego de que se dio a conocer que el maknae de BTS, Jungkook, estrenará un nuevo documental llamado "I AM STILL", se ha confirmado que también estará disponible en las salas de Cinemex, por lo que habrá muchas funciones y lugares donde el ARMY podrá disfrutar de este material que recopila los mejores momentos del cantante de K-Pop.

De hecho, Cinemex confirmó a través de sus rede sociales que el documental de Jungkook "I AM STILL" llegará a diferentes ciudades de toda la República Mexicana en septiembre, por lo que aquí te decimos cuáles son los cines que lo tendrán disponible para que vayas ubicando donde lo verás.

Jungkook regresa a México con su primer documental. (Créditos: X / @Cinemex)

¿Cinemex tendrá "I AM STILL" de Jungkook en sus cines? ¿En qué complejos?

Cinemex reveló que "I AM STILL" de Jungkook llegará a sus cines el próximo 18 de septiembre, pero la preventa de los boletos saldrá mañana miércoles 21 de agosto desde las 7:00 AM, por lo que el ARMY deberá estar pendiente de sus redes sociales y comprar sus boletos desde temprano para tenerlos seguros.

Por otro lado, Cinemex informó que el documental del maknae de BTS llegará a todos los estados del país, por lo que si eres un ARMY que no vive en la CDMX sí podrás disfrutar de "I AM STILL". Sin embargo, la capital mexicana sigue siendo el lugar donde contarán con más funciones y complejos disponibles.

El maknae de BTS presenta su documental de 90 minutos en Cinemex. (Créditos: X /@bts_bighit)

¿Cuál es el precio del boleto en Cinemex? ¿Qué incluirá?

Aunque el precio de un boleto para entrar a una función en Cinemex es de 55 pesos, se espera que los boletos para ver el documental de Jungkook de BTS tengan un precio más elevado, pues no es una película normal. De hecho, estos boletos pueden costar entre 200 hasta 300 pesos.

Además, se desconoce si estos boletos incluirán algún beneficio, ya que no han mencionado nada de esto en su sitio oficial. Sin embargo, en redes sociales han confirmado que dejarán acceder con lighsticks de la boyband, así como con peluches o photocards.

¿Qué duración tendrá "I AM STILL"? ¿De qué tratará?

El documental de Jungkook de BTS tendrá una duración de alrededor de 90 minutos. Se espera que abarque mucho de su proceso como solista y sus presentaciones musicales durante la era de "Seven". Además, promete estar subtitulado al español para que sus fans mexicanas puedan entender todo.

En el primer avance, se puede ver al "Golden Maknae" cantando, bailando y practicando solo, por lo que no se espera que salgan otros miembros de BTS, ya que fue documentado cuando muchos de ellos ya estaban cumpliendo con su servicio militar obligarotio.

