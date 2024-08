Jungkook de BTS llega a Cinépolis México con "I am still", su primer documental, ¿cuándo se estrena?

Jungkook de BTS es uno de los solistas -K-Pop más populares de Corea del Sur, su estilo único lo ha catalogado como uno de los cantantes pop favoritos de propios y extraños pues uno de los pocos integrantes del grupo que ha logrado llegar a la cima de charts como Billboard y Spotify.

A pesar de ser el más joven de BTS, Jungkook ha demostrado tener un gran talento en el canto y baile. Recientemente estrenó su serie en Disney Plus junto a su compañero Jimin, pues ambos documentaron sus viajes juntos durante el tiempo en que el grupo estuvo inactivo.

Actualmente, Jungkook de BTS está realizando su servicio militar obligatorio como soldado activo junto a uno de sus compañeros, pero al igual que el resto de la boyband dejó preparadas varias sorpresas para sus fans durante su ausencia, pues aún falta un año para que sea dado de alta del ejército, por ello llegará a la pantalla grande en los cines de todo el mundo.

A través de las redes sociales oficiales de BTS se anunció el lanzamiento de "I am still", el próximo documental de Jungkook que llegará a los cines de México. Además, se reveló el primer póster con la fecha de estreno que será el 18 de septiembre únicamente, pero Cinépolis ya anunció en sus redes que contarán con su proyección.

A decir de la sinopsis, el documental de "I am still" de Jungkook de BTS mostrará su ascenso a la fama con su debut como solista con "Seven". La película tendrá entrevistas en exclusivas, imágenes nunca antes vistas y los detrás de escena a través de sus presentaciones el año pasado.

Hasta ahora, Cinépolis no ha revelado fecha de preventa para los boletos, ciudades donde se podrá ver el documental de Jungkook de BTS y si habrá promocionales o boletos especiales para la función.