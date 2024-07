Prepara tu lightstick porque este será el setlist del concierto de BLACKPINK en Cinépolis

BLACKPINK se ha convertido en una de las agrupaciones de K-Pop más famosas a nivel mundial, pues canciones como "How You Like That" y "Pink Venom" lograron posicionarse en las listas de popularidad inmediatamente tras su lanzamiento. En 2023, Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo anunciaron su primera gira mundial y fue ahí cuando visitaron nuestro país con su "Born Pink Tour". Desde entonces, sus fans, quienes son llamados BLINK, han esperado por su regreso.

Sin embargo, hace poco se confirmó que las chicas regresarían a México con su "Born Pink Tour" en la pantalla grande, así que, es importante que conozcas cuáles serán las canciones que presentarán en Cinépolis si estás planeando asistir a alguna de las proyecciones, ya que de esta forma podrás corearlas y disfrutar más el show.

Con motivo al aniversario de BLACKPINK, la gira mundial llegará a la pantalla grande.(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Cuál es el setlist del concierto de BLACKPINK en Cinépolis?

Aunque la YG Entertainment no ha confirmado cuáles son las canciones que aparecerán en las proyecciones de Cinépolis, es probable que sean las mismas que cantaron durante los últimos conciertos de su gira mundial "Born Pink Tour", así que el espectáculo también tendrá tres partes y durará alrededor de una hora y media o dos.

Act 1

BLACKPINK Intro

Pink Venom

How You Like That

Pretty Savage

Kick It

Whistle

Durante esta parte del show las chicas de BLACKPINK empiezan con canciones poderosas y emocionan al público para que inicien con toda la energía. Por esta razón, es recomendable que cargues bien tu lightstick, ya que no pararás de agitarla. Además, es importante que no saques tu celular, pues debes disfrutar de la función sin molestar a otros.

La proyección durará alrededor de dos horas. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Act 2 (Solos)

SOLO / You & Me (JENNIE song)

All Eyes On Me / Flower (JISOO song)

Gone / On The Ground (ROSÉ song)

MONEY (LISA song)

En este acto, podrás disfrutar de las presentaciones en solitario de las chicas de BLACKPINK, así que no olvides cantar todos los fancharts para que disfrutes la proyección. Recuerda, que cada una de las miembros tiene un color, así que intenta cambiar el color de tu lightstick para cada canción.

Act 3

Kill This Love

Lovesick Girls

Playing With Fire

Typa Girl

Shut Down

Don't Know What to Do

Tally

DDU-DU DDU-DU

Forever Young

Este es el clímax del concierto, por lo que debes cantar todas las canciones a la perfección. Además, son de los éxitos más conocidos de la girlband, por lo que no será difícil corearlos. A su vez, te recomendamos ir al baño antes, ya que no te puedes perder esta parte del espectáculo.

Conoce las fechas y cines dónde podrás ver el concierto en el sitio oficial de Cinépolis. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Encore:

Dance Challenge

Stay

BOOMBAYAH

Yeah Yeah Yeah

As If It's Your Last

Tras un breve descanso, la banda de K-Pop regresa al escenario para terminar con el "Born Pink Tour", así que debes disfrutar al máximo las últimas canciones, ya que seguramente algunos llorarán con este gran final. Además, no olvides esperar por las escenas detrás de cámara que pasarán después del concierto.