Así de fácil puedes obtener la promoción 2x1 para ver el "Born Pink Tour" de BLACKPINK en cines

BLACKPINK se ha convertido en una de las agrupaciones de K-Pop más aclamadas de todos los tiempos y cuentan con miles de fans alrededor del planeta. Por esta razón, recientemente confirmaron que su última gira mundial, "Born Pink Tour", llegará a las salas de cine de todo el mundo y México no será la excepción, pues estará disponible a finales de julio y principios de agosto en Cinépolis.

Aunque los boletos para asistir a la proyección de BLACKPINK ya se encuentran a la venta a través de su sitio oficial, si estás buscando ahorrarte algo porque su precio oscila en los 300 pesos esta es tu oportunidad, ya que existe una promoción de 2x1 que puedes aplicar y aquí te contamos cómo.

La banda se presentó en México por primera vez en 2023.(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Cómo funciona la promoción 2x1 para ver el "Born Pink Tour" de BLACKPINK?

Para poder aplicar la promoción lo único que necesitas es tener la aplicación de Cinépolis en tu celular y contar con una tarjeta MasterCard, ya que con esta podrás utilizar los códigos de descuento que te permitirán comprar los boletos del "Born Pink Tour" de BLACKPINK al 2x1.

Los códigos de descuento son:

Salas tradicionales - 26FD86YBE5QC4FWD

Salas VIP - 35203W0E3N643M62

Actualmente, BLACKPINK se encuentra inactivo, pero pronto regresarán con nuevo material. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Así de fácil puedes aplicar la promoción en Cinépolis:

Cuando tengas la app y la tarjeta los pasos a seguir para obtener el descuento son muy sencillos. Primero, debes ingresar a la app. Posteriormente, debes buscar la proyección del "Born Pink Tour" y en seleccionar el lugar estas planeando verla, así como los asientos. Cuando ya estés listo para pagar selecciona la opción "MasterCard" y será momento para que apliques los códigos de descuento.

El "Born Pink Tour" estará en salas de todo el mundo. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué más debo tomar en cuenta para adquirir los boletos para ver el "Born Pink Tour"?

Para poder aplicar esta promoción, es importante que compres los boletos a partir del 31 de julio de 2024.

Además, este descuento no aplica en otras salas que no sean tradicionales o VIP, así que es importante que revises que cine seleccionas.

El beneficio es por compra, así que no puedes comprar 4 boletos y usar 2 veces los códigos.

Tampoco es posible combinar esta promoción con otras ofertas o descuentos.

Asimismo, se recomienda comprar los boletos rápido, ya que la promoción podría dejar de ser valida.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Fechas del el "Born Pink Tour" de BLACKPINK en Cinépolis:

La gira mundial de BLACKPINK estará disponible en las salas de Cinépolis desde el miércoles 31 de julio hasta el domingo 4 de agosto, como parte de la celebración del aniversario de la girlband. Además, las funciones serán entre las 5 a las 6 de la tarde y estarán disponibles en la mayoría de los cines del país. Su precio original por boleto es de 300 pesos, pero si aplicas la promoción podría costar alrededor de 150.

Hasta el momento, no existe otra oferta que garantice que los boletos para el "Born Pink Tour" sean más baratos, pero si no puedes aplicar el descuento que te compartimos anteriormente porque no tienes MasterCard, podrías esperar a futuras promociones de Cinépolis.

