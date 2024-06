Lisa de BLACKPINK estrena "Rockstar": 5 curiosidades de su nueva canción que samplea a Tame Impala

Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa, recientemente estrenó su canción "Rockstar", su primer trabajo bajo su agencia LLOUD y el sello discográfico RCA Records. Ante esto, sus fans, quienes en su mayoría son BLINKS, se mostraron sumamente emocionados, pues la cantante tailandesa no había lanzado música desde sus éxitos "MONEY" y "LALISA".

El estreno, el cual se realizó a las 6 de la tarde de México, fue todo un éxito, pues desde minutos antes de su lanzamiento, miles de seguidores se encontraban ansiosos esperando, mientras charlaban de lo mucho que aman a la cantante en un chat. "Te amo Lisa, eres la mejor", "Será todo un éxito, ya quiero escucharla" y "Lalisa es la mejor", fueron algunos de los comentarios.

Sigue leyendo:

Lisa de BLACKPINK se transforma en el teaser de “Rockstar” y así reaccionaron Rosé y Jisoo

Lisa mencionó a México en los lugares de estreno. (Créditos: LLOUD)

¿Cómo fue el lanzamiento de "Rockstar" de Lisa?

En el nuevo video de Lisa, "Rockstar", la cantante tailandesa canta totalmente en inglés. Además, muestra una coreografía perfecta digna de una estrella K-Pop. Por si fuera poco, presume de sus habilidades para el rap, ya que se mostró impecable con todas las estrofas.

De hecho, fue muy elogiada por sus fanáticos, pues es la primera vez que decidió todo por ella misma. De hecho, aseguran que ella eligió el concepto, la canción y la coreografía, los cuales son muy únicas y diferentes a lo que ha mostrado anteriormente como solista o con BLACKPINK.

Sigue leyendo:

Lisa de BLACKPINK anuncia su regreso musical con nuevo sencillo y abre cuenta de TikTok

5 curiosidades de su nueva canción que samplea a Tame Impala

Lisa, compone y escribe:

Para "Rockstar", Lisa participó como compositora y escritora. Aunque no fue la única, es la primera vez que esto ocurre, ya que en sus anteriores canciones nunca intervino.

Lisa samplea a Tame Impala:

La rapera tailandesa realizó un sampleo de la canción "Same Old Mistakes" de la popular agrupación australiana Tame Impala, la cual está liderada por Kevin Parker. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede, pues la cantante Rihanna también utilizó parte de esa canción en "Same Ol Mistakes" de su disco ANTI en el 2016.

Lisa canta en inglés para "Rockstar". (Créditos: LLOUD)

Canción en inglés:

Aunque Lisa habla excelente inglés, nunca había interpretado una canción totalmente en este idioma. Sin embargo, "Rockstar" es su primer trabajo musical totalmente interpretado en inglés, por lo que se espera que pueda llegar a un público más amplio que el que solamente escucha K-Pop.

El video fue grabado en Tailandia. (Créditos: LLOUD)

Video tailandés:

La también llamada "Princesa de Tailandia", filmó el video de "Rockstar" en uno de los barrios más populares, el China Town de su natal país, y se dice que pagó una alta para poder hacer esto. De hecho, se rumora que dio 20 mil baht (moneda tailandesa).

Tailandeses en su video:

En el nuevo video de la rapera y cantante tailandesa participaron muchas personas de su natal país. De hecho, en el video de incluyeron hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ como transexuales y Drags Queens.

(Créditos: LLOUD)

Sigue leyendo:

BLACKPINK llega a Cinépolis con su “Born Pink Tour”, estos serán los horarios y los cines dónde podrás verlo