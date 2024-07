Come sopa instantánea y le quitan 20 centímetros del intestino: “Le puede pasar a cualquiera”

Comentó que ya llevaba trece días internado TikTok Ricardo Cerda

Un tiktoker provocó revuelo en redes sociales luego de que diera a conocer que le habían tenido que cortar 20 centímetros del intestino debido a que había consumido sopa instantánea, además alertó que la marca se vende en una conocida tienda de conveniencia y que presenta diversas demandas alrededor del mundo ya que ha provocado daños en otros consumidores.

“Cuídense mucho, avisen a sus familiares, le puede pasar a cualquiera”, alertó el tiktoker.

El joven comenzó su relató comentando que llegó al hospital con un insoportable dolor abdominal, pero que también había presentado nauseas, mareos y vómitos; pero que al ver que los dolores no paraban decidió acudir al hospital, detalló que luego de narrarle a su doctor todo lo que había ingerido previo a los síntomas que presentaba, el especialista llegó a la conclusión de que se trataba era la sopa de noodles que había ingerido.

Come sopa instantánea y termina en el hospital, le cortan el intestino

Comentó que ya llevaba trece días internado y que aunque no suele subir contenido de ese tipo decidió hacer el video para alertar a sus suscriptores y a los cibernautas sobre lo peligroso de consumir ese tipo de comida pese a lo fácil que es conseguirla por lo que decidió compartir su experiencia.

“Compartan, no compren esas sopas”, advirtió el tiktoker.

Dijo que el alimento le obstruyó el intestino y por esa razón le tuvieron que cortar los 20 centímetros de intestino, refirió que la recuperación ha sido lenta y sumamente dolorosa y que la marca es muy popular pero decidió no decir su nombre para no meterse en problemas solo comentó que comienza con la letra “c” y que trae el ingrediente konjac por lo que invitó a los internautas a revisar los ingredientes y a no consumir sopas instantáneas.