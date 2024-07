"Rolando Huellitas de la Calle", el albergue que rescata perros quemados y mutilados en Topilejo, Tlalpan

Jacinto lleva 15 años dando su vida a quienes no tienen voz. Con su noble labor como rescatista independiente, el hombre - quien se dedica a la construcción - ha conseguido cambiarle la vida a más de 60 perros, los cuales fueron víctimas de abandono y maltrato animal. Para cumplir con su misión, el activista cuenta con su propio refugio, ubicado al sur de la alcaldía Tlalpan, "Rolando Huellitas de la Calle", donde se les ha dado una nueva esperanza de vida a estas especies, algunas de las cuales padecieron las peores atrocidades al lado de los seres humanos.

Uno de sus rescates más famosos fue el que realiz el miércoles 17 de julio, cuando denunció el caso de un perrito callejero que fue desollado vivo en el pueblo de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. El hecho se volvió viral en redes sociales debido a la crueldad con la que fue atacado el animal, motivo por el que decenas de personas exigieron justicia a las autoridades de la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

Denuncian maltrato animal en CDMX: vecinos de Topilejo encuentran a perrito con la cara desollada

Captan momento en que un hombre arroja gatitos desde un vehículo en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Jacinto rescató al perrito que fue desollado vivo en Tlalpan

Jacinto fue una de las personas que ayudó al perrito lesionado. Foto: @helenamatiz.

En entrevista para El Heraldo de México, Jacinto reveló que él atendió el caso del perrito callejero que fue desollado en el pueblo de Topilejo, al sur de la alcaldía Tlalpan. El activista detalló que una colega fue quien le advirtió de lo que sucedía en la zona y él rápidamente tomó la decisión de ir a ayudar. Pese a no tener un medio de transporte propio, el rescatista acudió hasta el lugar donde se encontraba el animal herido y convocó a los habitantes del área para buscar al animal.

"Nos mandaron ubicación y acudí al lugar. Cuando llegue ya estaba Brigada Animal, pero nos dijeron que el perro se había escapado. Por las heridas que traía, el perro se sintió agredido y se escapó. Estuvo escondido por más de 4 horas (en un terreno baldío). Presentaba heridas por arma punzo cortante, le quemaron el abdomen y el pecho con un soplete, le desollaron la cara, le cortaron las orejitas", dijo el activista.

No solo es el perrito desollado, "Dalila" fue quemada con acetona

Dalila fue rociada con acetona y en las patas y cabeza no le creció pelo. Foto: Luz Elena Morales.

De acuerdo con lo narrado por Jacinto, el perrito fue trasladado al veterinario por personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Sin embargo, el animal no sobrevivió a sus lesiones y murió como consecuencia de las heridas que presentaba. El activista agregó que el hecho violento ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes: "ya se presentó una denuncia, incluso han mandado personal de la Policía de Investigación a la zona, para investigar el hecho. Las autoridades dicen que van a pedir acceso a cámaras del C5 y particulares para tener indicios de los hechos".

Hasta ahora, no hay ninguna persona sospechosa por este brutal ataque, por lo que Jacinto hizo un llamado de atención a las autoridades para que el caso no quede impune, ya que - según él rescatista - en Topilejo abundan los casos de maltrato y abandono animal. En este contexto, el activista también recordó el caso de una perrita llamada Dalila, quien fue rociada con acetona y posteriormente le prendieron fuego. Jacinto confesó que él llevó a la perrita al médico y que, gracias a la atención oportuna, sobrevivió a sus lesiones y, aunque no le volvió a salir pelo en la zona quemada, actualmente vive una vida plena y feliz en el refugio que él administra.

Así es el refugio "Rolando Huellitas de la Calle" y así puedes ayudar a los perritos

En el refugio viven 60 perritos que esperan ser adoptados. Foto: Luz Elena Morales

El refugio "Rolando Huellitas de la Calle" ha sido el hogar de decenas de perritos que han vivido la crueldad de los humanos. Actualmente, cuenta con más de 60 residentes, de diferentes tallas y tamaños, quienes esperan pronto encontrar un hogar donde puedan ser amados y gozar de una familia. Actualmente, Jacinto y su esposa son las únicas personas que atienden el lugar y lo mantienen con sus propios ingresos, haciendo campañas en redes sociales y muchas veces acudiendo a otras alcaldías - como el centro de Coyoacán - para compartir su proyecto y conseguir donaciones.

"Estamos al sur de la Ciudad, en Topilejo, para quienes quieran ayudar. Les podemos dar la dirección para que puedan hacer las donaciones en especie. Si quieren donar artículos de limpieza, alimento, ya que comen un bulto de 25 kilos al día", dijo el activista. Agregó que: "estamos abiertos para quienes quieran donarnos alimento, aquí los recibimos con gusto (...) también por Facebook puedo dar un número de cuenta (bancaria) para quienes quieran mandar un donativo".

Así es el refugio "Rolando Huellitas de la Calle". Foto: Luz Elena Morales.

Finalmente, Jacinto recordó la importancia de ser dueños responsables y de querer a los animales. Exhortó a las personas a no comprar perros, sino inclinarse por la adopción y ser conscientes sobre lo que significa tener un mascota, para que a futuro no sea un animal que termine en la calle, indefenso y a merced de la crueldad de las personas. De igual manera, el activista invitó a la población a conocer su refugio "Rolando Huellitas de la Calle" ayudar, con alimento o donativos, a los 60 perritos que viven ahí en espera de encontrar a su próxima familia.