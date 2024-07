"From", la terrorífica serie que calará tus huesos y ya está disponible en Max

Si bien no es tan sencillo complacer a los fanáticos de las buenas producciones de terror, debido en gran parte a las producciones fallidas que abundan en las plataformas, sí existen algunas que valen mucho la pena ver y entre ellas está una de las series más aclamadas por la crítica pero también de las más desconocidas en el vasto mundo del streaming.

Se trata de "From", creada por John Griffin, y que ya ha estrenado su tercera temporada, ha sido considerada como una brillante producción que también ha recibido los halagos de críticos y público en general, así como del maestro del terror, Stephen King, quien después de ver el tercer episodio de la segunda temporada (titulado "Tether") no solo la elogió sino que también compartió algunas de sus teorías en torno a la trama.

La trama gira en torno al misterio que envuelve a un pueblo ubicado en el centro de Estados Unidos y el cual atrapa a todos aquellos que se aventuran a entrar. FOTO: Paramount

Sigue leyendo:

Es la película más vista de Netflix hoy y la protagoniza Mauricio Ochmann

Fin de Semana Otaku: 5 animes deportivos excelentes para acompañar los Juegos Olímpicos

Pero antes de profundizar más en detalles, ¿de qué trata "From" y por qué no ha llegado al púbico de manera masiva como otras destacadas series de suspenso y terror? Cabe destacar que "From" tiene todo el potencial y el misterio que llevó a la serie "Perdidos" a ser considerada entre las más exitosas del género, ahora en Max ha destacado como una de las grandes promesas del streaming y se encuentra a solo unas semanas de estrenar su tercera temporada.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de "From"?

Stephen King no solo la elogió sino que también compartió algunas de sus teorías en torno a la trama. FOTO: Paramount

Hay que recordar que la primera temporada de "From", conformada por 10 episodios, se estrenó en febrero de 2022, mientras que la segunda temporada, con igual número de capítulos, vio la luz el 23 de abril del año pasado.

Tendrá que transcurrir casi un año y medio para que los fanáticos de la serie puedan disfrutar de nueva cuenta del misterio y el suspenso de "From" ya que será el próximo 22 de septiembre cuando se estrene la tercera temporada.

Esta serie ha sido comparada con otras de gran éxito que le precedieron, tales como "La Cúpula", la novela de 2009 escrita por King, y la exitosa "Perdidos" (Lost), sobre todo por el suspenso y la trama.

¿De qué va la trama de "From"?

Será el próximo 22 de septiembre cuando se estrene la tercera temporada. FOTO: Paramount

La trama gira en torno al misterio que envuelve a un pueblo ubicado en el centro de Estados Unidos y el cual atrapa a todos aquellos que se aventuran a entrar. Mientras que sus residentes luchan por darle un sentido de normalidad a sus rutinas al tiempo que se esfuerzan por sobrevivir mientras buscan una salida.

Sin embargo, no es cosa fácil ya que hay amenazas por todas partes, incluido en el bosque que rodea la comunidad, el cual se encuentra repleto de terroríficas criaturas que salen de ahí durante las noches.