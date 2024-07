Es la película más vista de Netflix hoy y la protagoniza Mauricio Ochmann

Netflix ha lanzado su nueva película "No negociable", una intrigante mezcla de comedia y suspense que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Dirigida por Juan Taratuto y protagonizada por el carismático Mauricio Ochmann, esta cinta se presenta como una fresca propuesta dentro del cine mexicano.

La trama de este filme de Netflix gira en torno a Alan Bender, interpretado por Ochmann, un negociador de rehenes cuya vida personal está en ruinas. En pleno proceso de divorcio, Bender se enfrenta a una situación límite: su esposa Victoria, encarnada por Tato Alexander, ha sido secuestrada junto con el presidente de México. Esta peligrosa misión no solo pondrá a prueba sus habilidades profesionales, sino también su capacidad para salvar su matrimonio.

Te divertirá y también intrigará. Foto: Netlfix.

¿Quiénes están en “No Negociable”?, la nueva película de Netflix

El reparto de "No negociable" se complementa con talentosos actores como Leonardo Ortizgris, quien da vida a Vicente Zambrano, un ex oficial de Operaciones Especiales; Enoc Leaño como el presidente Francisco Araiza; y Gonzalo Vega Jr. en el papel de Nico, el entrenador personal de Victoria. Cada personaje aporta profundidad a la trama, generando una dinámica intensa y emotiva.

¿Le darás una oportunidad? Foto: Netflix.

La historia, basada en una idea original de Alejandro De Grazia y escrita por Julieta Steinberg, Joe Rendón, Daniel Cúparo y Marcelo Birmajer, destaca por su guión ingenioso y bien estructurado. A lo largo de la película, el espectador es testigo de cómo Bender, un hombre obsesionado con su trabajo, debe enfrentarse a sus propios demonios y redescubrir el valor de su familia mientras intenta resolver una crisis nacional.

¿Vale la pena ver “No Negociable”?, la nueva película de Netflix

"No negociable" no está basada en un libro ni en hechos reales, pero eso sí, la combinación de humor y tensión mantiene un equilibrio perfecto, logrando que el público se sienta identificado con los personajes y sus luchas internas. Con una dirección impecable y actuaciones memorables, "No negociable" es una excelente opción para ver este fin de semana.