¿Saldrá "Vientos de Inverno", el penúltimo libro de "Juego de Tronos"?, el autor reavive las esperanzas

La espera por "Vientos de Invierno", la próxima entrega de la saga "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin, se ha extendido durante más de una década. Los fanáticos, desesperados por conocer el destino de sus personajes favoritos, han sido testigos de una larga serie de retrasos y promesas incumplidas. A trece años de la publicación de "Danza de Dragones", el quinto libro de la serie, la pregunta que muchos se hacen es: ¿algún día verá la luz "Vientos de Invierno"? Ahora, de nueva cuenta hay esperanza de que salga pronto un nuevo libro, por algo que dijo el autor.

La incertidumbre sobre la publicación de "Vientos de Invierno" ha sido alimentada por las propias declaraciones de Martin. En su último blog, el autor de 75 años abordó los rumores en torno a la fecha de lanzamiento del libro y destacó que, a pesar de su trabajo continuo, el manuscrito no está listo. Martin mencionó que está a punto de embarcarse en un viaje al Reino Unido, donde visitará el set de rodaje del “spin off” de "Juego de Tronos" en Irlanda del Norte y se reunirá con sus editores británicos en Londres.

La mera mención de estas reuniones ha provocado muchas especulaciones entre los seguidores de la saga. Martin aclaró que, aunque estas reuniones son parte del proceso editorial y de mantenimiento de relaciones profesionales, no deben interpretarse como una señal de que el libro está próximo a ser publicado. En sus propias palabras: “Hacer contactos... que a menudo se convierten en amistades... es una parte importante de la publicación.”

Las expectativas de los fanáticos se han visto frustradas en repetidas ocasiones, ya que muchas veces Martin ha prometido avances significativos, solo para luego admitir que el proceso es más lento de lo esperado. Las complejidades de la trama, la necesidad de coherencia y la presión de las expectativas parecen ser factores que contribuyen a la demora.

"Cuando termine Winds of Winter, no se correrá la voz, HABRÁ un gran anuncio... dónde y cuándo no puedo decirlo", también mencionó.