Trono de "House of the Dragon" estará en la CDMX: ¿cuándo y dónde encontrarlo?

El Trono de Hierro llega a la CDMX y con ello la oportunidad de sentirte el rey de lo Siete Reinos y dominar el ejército de dragones más imponente que se ha visto en siglos. Si no tienes ni idea de lo que hablo, tal vez quieras estar más al tanto de la cultura pop, pues la llegada de la segunda temporada de La Casa del Dragón se encuentra en boca de todos y el equipo de publicidad de la serie no ha escatimado en recursos a la hora de dar a conocer la continuación de la historia que ha cautivado a millones de fanáticos del mundo fantasioso concebido por la mente del escritor estadounidense, George R.R. Martin.

Y es que las ingeniosas formas con las que HBO (ahora MAX) ha puesto los reflectores en la precuela de Juego de Tronos ha sido uno de los aspectos más interesantes de su estreno- tal y como las imágenes de la IA que vistieron la fachada del Castillo de Chapultepec- el cual arrancó con su primer episodio el pasado 16 junio y tendrá un total de ocho capítulos.

Sigue leyendo:

House of Dragon 2: te explicamos el despiadado final del primer capítulo

La serie “La Casa del Dragón” muestra qué hay detrás de los Targaryen

¿Dónde está el Trono de House of the Dragon en la CDMX?

Los fanáticos de "House of the Dragon" podrán cumplir su ambición y sentarse en el Trono de Hierro, ya que se instalará una réplica por tiempo limitado, la cual se encontrará en el centro comercial de Mitikah, situada en Circuito Interior Avenida Río Churubusco 601, Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

La segunda temporada de House of the Dragon tendrá 8 episodios

FOTO: Especial

El asiento de espadas estará disponible desde el 13 hasta el 23 de junio, y lo horarios serán de las 11:00 hasta las 20:00 horas, de lunes a domingo. Recomendamos llegar a tiempo para evitar largas filas, pues se trata de una serie que ha cobrado gran popularidad, por lo que numerosos capitalinos y turistas querrán formar parte de la dinámica.

¿Qué sucedió en el último capítulo de House of the Dragon?

El esperado estreno de la segunda temporada de House of the Dragon tenía grandes expectativas y el primer episodio no decepcionó. En complot con un exterminador de ratas que trabaja dentro de la Fortaleza Roja, Rhaenyra y Dameon encargan la ejecución de Aemond Targaryen a cambio de una bolsa de oro.

Sin embargo, cuando los verdugos se logran infiltrar y no encuentran a su víctima, deciden asesinar a uno de los bebés de la familia, Jaehaerys, quien era resguardado por una cuidadora, a quien amenazan con un cuchillo para no delatarlos. Al momento en que arrebatan la vida del pequeño, la muchacha logra salir de los aposentos para dirigirse con Alicent Hightower, quien es la primera en recibir la cruda noticia. Tras estos sucesos, se espera que se desate la confrontación entre la familia Targaryen, quienes cuentan con una serie de hambrientos e implacables dragones listos para incinerar el campo de batalla.

edg