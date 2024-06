House of Dragon 2: te explicamos el despiadado final del primer capítulo

'House of Dragon' llegó a México rodeado de polémicas debido a la publicidad falsa que crearon en el Castillo de Chapultepec. Ahora no vamos a hablar de eso, sino de lo que dejó el primer episodio de la segunda temporada del spin off de 'GOT'. Esta nueva temporada que se estrenó el pasado domingo 16 de junio, busca continuar con la historia de la pelea por el trono de hierro entre Targaryen y por el consejo verde mientras se apoderan del mundo del streaming.

Antes de comenzar con lo que dejó este primer episodio y su brutal final, primero vamos a recordar un poco de lo que presentó la primera parte del spin off de 'Game of Thrones'. En la primera parte la gente se pudo adentrar de nuevo en Westeros, donde se dio el inicio de la danza de dragones, un momento que es conocidos por los amantes de la saga.

La segunda temporada de 'House of Dragon' llega para generar más dudas que respuestas en sus fans (YT: Max)

Qué dejó el primer capítulo de House of Dragon 2

Como es costumbre entre los fans de esta saga, al terminar el primer capitulo de esta segunda entrega los seguidores de esta serie se quedaron con más dudas que respuestas. Por ese motivo es momento de que ponernos manos a la obra y explicar qué es lo que ocurrió al final en estos primeros minutos en 'Casa Dragones 2'. Mucho cuidado, a partir de este momento se vienen spoilers.

La producción de MAX comenzó como era de esperarse, retomando el final de la primera temporada. En el inicio del capítulo se puede ver cómo el joven Lucerys Velaryon perdió al vida ante el ataque de su primo Aemond Targaryen con su dragón Vaghar. Después de este recuerdo, el episodio traslada a los fans a echar un vistazo al hogar de los Stark -Winterfell-.

En la escena donde se llega a Winterfell se puede ver a Cregan Stark entablando una conversación con Jacaerys Velaryon, el hijo mayor de la reina Rhaenyra. Este momento deja claro que se está buscando crear una alianza entre los Stark y los Targaryen. La plática se ve interrumpida por la llegada de un cuervo cuando se trasladan a El Muro. Mientras esto ocurría, todos comenzaban a enterarse de la noticia de la muerte de Lucerys. Después de ausentarse por gran parte del primer episodio, la reina Rhaenyra ve los restos del dragón de su hijo en la playa.

En otro de los frentes, ahora del lado del consejo verde, Otto Hightowwe, mano derecha del rey Aegon Targaryen, busca estratégicamente no desatar la guerra contra el consejo negro. La muerte de Lucerys a manos de Aemond, saben que la contienda será inevitable. La idea de evitar la guerra se complica y empiezan a buscar la forma en la que puedan tener más casas aliadas a la corona.

La guerra dará inicio debido a la muerte de Lucerys a manos de Aemond (YT: MAX)

Un final brutal para el primer episodio

Todo lo ocurrido en este primer episodio culmina con Daemon Targaryen, cumpliendo los deseos de Rhaenyra, quien tiene sed de venganza, llama a dos hombres que se encargarán de Aemond Targaryen. Los hombres desempeñan una tarea en King's Landing, donde por una buena suma de dinero y las indicaciones de Daemon deberán introducirse en la Fortaleza Roja y matar a la persona que mató a Lucerys.

Los hombres, en la idea de buscar cumplir con la petición de Rhaenyra, se adentran en la Fortaleza Roja de la mano del caza ratas del Rey. Una vez dentro buscan en todas las habitaciones. Al no encontrar a Aemond, los hombres deciden que lo mejor que pueden hacer es matar y llevarse la cabeza de uno de los niños. El trato era "hijo por hijo".

Halaena, la esposa de Aemond, es la encargada de señalar al niño y cargar en brazos a su hija para salir corriendo de la habitación. Mientras se alejan se escucha como su hijo es asesinado brutalmente. Halaena llega al cuarto de Alicent, quien se encontraba en un momento de intimidad con Sir Criston Cole, avisa de la muerte de su hijo y se desata la guerra entre los Targaryen.