La película de ciencia ficción protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt que te impactará, ¡está en Max!

“Al filo del mañana” (“Edge of Tomorrow” o “Live. Die. Repeat”) es una película de ciencia ficción dirigida por Doug Liman. Estrenada el 30 de mayo de 2014, cuenta con las actuaciones estelares de Tom Cruise y Emily Blunt. Esta obra se inspira en la novela “All You Need Is Kill”, escrita por Hiroshi Sakurazaka y en su trama hay viajes en el tiempo y paradojas, las cosas favoritas de los amantes del género. Ahora, puedes disfrutar de esta emocionante película en la plataforma de streaming Max.

La historia nos transporta a un futuro cercano, en el que la Tierra enfrenta una devastadora invasión extraterrestre. Los "Imitadores", una raza alienígena, han invadido el continente europeo y están a punto de aniquilar a la humanidad. En medio de este caos, el mayor William Cage (Tom Cruise), un oficial sin experiencia en combate, es enviado al frente y muere en su primer enfrentamiento. Sin embargo, Cage se encuentra atrapado en un bucle temporal, reviviendo el mismo día una y otra vez.

Tiene escenas de acción muy buenas. Foto: Edge of Tomorrow.

Cada vez que muere, Cage despierta en la misma mañana, con la oportunidad de mejorar sus habilidades de combate y buscar una forma de derrotar a los invasores. En su camino, se encuentra con la sargento Rita Vrataski (Emily Blunt), una soldado de élite que lo entrena y se convierte en su aliada en la lucha contra los "Imitadores". Cage adquiere la habilidad de reiniciar el día cada vez que fallece, gracias a la sangre de un "Alfa" que lo empapa en su primer encuentro.

Desorientado y sin que nadie le crea, Cage descubre que debe encontrar y destruir al "Omega", la mente colmena de los extraterrestres, para detener la invasión. Con la ayuda de Vrataski y el científico Dr. Carter, Cage elabora un plan para salvar a la Tierra.

¿Vale la pena ver “Al filo del mañana”, la emocionante película que está en Max?

En el elenco de “Al filo del mañana” está Bill Paxton interpretando al sargento mayor Farrell, mientras que Brendan Gleeson encarna al general Brigham. Otros actores destacados incluyen a Noah Taylor como el Dr. Carter, Kick Gurry como Griff, y Charlotte Riley como Nance.

¿Le darás una oportunidad? Foto: Max.

Este filme recibió elogios de la crítica, alcanzando un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes. La película fue aclamada por su originalidad, efectos visuales y las sólidas actuaciones de Cruise y Blunt. En términos de taquilla, la película recaudó más de 370 millones de dólares a nivel mundial. Lo que la hace una opción perfecta para ver cualquier día de la semana.