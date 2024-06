La serie “La Casa del Dragón” muestra qué hay detrás de los Targaryen

“Cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo espera a ver de qué lado caerá: grandeza o locura”, esta es una frase que desde “Game of Thrones” retumbó entre sus fans y en la que ahora se profundiza con la segunda temporada de “La Casa del Dragón”, la cual muestra la pelea entre la familia para ver quién ocupa el trono.

La historia es protagonizada por Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney, quienes dan vida a ‘Aemond’ y ‘Aegon’ los herederos de dicha casa, a quienes se aprecia desarrollando sus personajes desde una de estas caras de la moneda.

El actor, quien tiene que dar vida al segundo hijo que siente que, a diferencia de su hermano, tiene todo para ser el rey, y que tras una pelea con su primo, hace que la guerra se desate entre el Consejo Verde y Consejo Negro, por lo que el público podrá ver hasta dónde es capaz contal de lograr su objetivo.

Mitchell usa un parche en uno de sus ojos, lo que en la historia lo hace más temible, pero la personalidad del actor es imponente, crear este papel fue todo un deleite:

“Los íconos del terror fueron algo en lo que me inspiré. Shakespeare dijo que los ojos son las ventanas del alma. ¿Y entonces qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, solo tengo uno de ellos. ¿Cómo compensas el físico? Y entonces encontré inspiración en Michael Myers y en Freddy Krueger, has visto qué lento caminan y siempre alcanzan a Jamie Lee Curtis. Es este tipo de inevitabilidad aterradora que tiene ‘Aemond’, no puedes alejarte de él”.

Ewan también se identifica con el personaje porque cuando dijo que quería ser actor, muchos le dijeron que eso no era posible, pero él sabía que podía, así que dejó de decirles, porque sabía que era mejor mostrarlo, y ahora está en esta exitosa franquicia, como su personaje, quien tras no tener un huevo de dragón, terminó con el animal más grande, malo y audaz del mundo.

Para Tom, crear a ‘Aegon’ fue toda una odisea, una vez que entendió que era un niño vulnerable asustado e inseguro, desesperado por ser reconocido y ser amado. Lo que al mismo tiempo lo convierte en una persona bastante peligrosa, porque no se detendrá ante nada para conseguirlo.

“Cuando no tienes nada que perder, es cuando la verdadera mie$%& puede llegar, perdón por la frase, pero es cuando es cuando el peligro real puede pasar. Y me pareció importante jugar con eso, con el color de su paleta como personaje y como ser humano. La vulnerabilidad era algo que realmente no ves con un villano, ya sabes, realmente no lo ves comportarse vulnerable”, dijo Glynn.