"Por chismosos ayudamos": joven ayuda a abuelito y a su nieta a llegar al examen COMIPEMS tras equivocarse de sede, ¡les pagaron el taxi!

Desde el pasado 15 de junio la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) inició con la aplicación del examen de admisión 2024 con el cual miles de estudiantes podrán acceder al nivel medio superior; en esta época del año es normal que los nervios se apoderen de los estudiantes, que lleguen tarde a la realización de la prueba e incluso que se equivoquen de sede. Esto último le ocurrió a una niña que era acompañada por su abuelito, pero un joven los ayudó.

Niña acompañada por su abuelito al COMIPEMS se equivoca de sede; jóvenes le pagan el taxi para que no pierda el examen

El usuario de TikTok Efrén Esqueda (@efrenesquedaa) compartió el video, que ya es viral en la plataforma, en el que mostró cómo él y otras personas más ayudaron a un abuelo y a su nieta a transportarse lo más rápido posible para llegar a la sede en la que la menor tenía que realizar su examen, pues se equivocaron de lugar. En los primeros segundos del clip el joven explicó que mientras esperaba a que su primo saliera del COMIPEMS, se dio cuenta que regresaron a una niña que estaba desesperaba buscando a su papá, que más tarde terminó siendo su abuelito.

Así les dijeron que se equivocaron se sede. (Foto: TikTok @efrenesquedaa)

Tras 20 minutos de espera, encontraron al señor y el joven los siguió para ver cuáles eran las razones por las que la menor no pudo entrar a realizar su examen; cuando llegó, una mujer del staff les explicaba que se habían equivocado de sede, pero que al ser 14:20 y el examen empezar a las 15:00 horas, todavía tenían tiempo de llegar, "no se me estresen", les pidió.

Fue entonces cuando el resto de los papás presentes que esperaban a sus hijos se comenzaron a preocupar, así como las instructoras del COMIPEMS. Ahí fue cuando ocurrió el gesto de bondad y generosidad de Efrén, quien le pidió al abuelito y a su nieta un taxi de aplicación para que lograran llegar a tiempo. "Mucha suerte y tranquila, todavía tienes tiempo", se escucha a una mujer animar a la menor, mientras que el adulto dijo: "gracias a todo".

Ya en camino al examen. (Foto: TikTok @efrenesquedaa)

Por fortuna, la sede que le correspondía a la adolescente estaba cerca del lugar, por lo que en los últimos segundos del video viral se ve al señor y a la niña subiéndose al carro para llegar, mientras que el joven les explicó que ya estaba pagado, para que no se preocuparan más. "Si eso a mí me hubiera pasado cuando me tocó hacer el examen me hubiera muerto", comentó a unas señoras que también ayudaron.

Al final, Efrén contó que la menor sí logró llegar a su examen de admisión al nivel medio superior, pues compartió una captura de pantalla del chat con el conductor en el que le pedía por favor, que fuera lo más rápido posible para que la niña hiciera hiciera la prueba del COMIPEMS. Según lo que se alcanza a ver, el conductor contestó un "listo" a las 14:46, por lo que la familia habría llegado con unos minutos de sobra para ingresar.

¡Lo lograron! (Foto: TikTok @efrenesquedaa)

"Por ser chismosos ayudamos a alguien que lo necesitaba", escribió Efrén en TikTok, además de un comentario extra dedicado a la menor: "si la chica ve este video, espero y hayas llegado a tu examen amix, mucha suerte". En la sección de comentarios también se leyeron mensajes de agradecimiento al joven.

"Por primera vez el que graba hace bien su chamba: graba el chisme, da el chisme entero y todavía ayuda", "contribuiste a una buena causa", "gracias por ayudarla", "todavía el último chico dice cuánto fue, iba a cooperar, más gente así", "se me salieron las lágrimas" y "el otro chavo que quería apoyarte con algo a pagar", son algunos de los comentarios que se leen en la red.