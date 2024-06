VIDEO: mexicanos se encuentran a un grupo de coreanos en bar de Monterrey y los ponen a bailar "Gangnam Style"

"Oppan Gangnam style; eh, sexy lady. Oppan Gangnam style, ehh sexy lady, oh, oh". No te culpamos si al leer lo anterior en tu cabeza resonó la voz de PSY, quien en el 2012 hizo historia con una de las canciones más virales, icónicas y bailables de la historia. Pues es imposible no olvidar cómo por meses se escuchó por todos lados e incluso la coreografía se bailaba en serio o a forma de broma cuando se escuchaba en la calle una parte de este himno.

A más de una década de su estreno, la canción sigue siendo reconocida y de vez en cuando es posible escucharla; así nos lo demostraron los regios con un video viral de TikTok. Por medio de la plataforma de videos, se compartió el momento exacto en el que en un bar de Monterrey, Nuevo León, el tema "Gangnam Style" empezó a sonar para emocionar a los presentes; lo que hizo todavía más icónico el momento fue cuando los mexicanos se dieron cuenta que en el lugar había un grupo de coreanos, ¡a quienes pusieron a bailar y cantar!

Al principio sintieron pena. (Foto: TikTok @chalix_korea)

Regios ponen a coreanos a bailar "Gangnam Style" en bar de Monterrey

Fue por medio de la cuenta de TikTok @chalix_korea donde se dio a conocer el video del divertido momento que seguramente los extranjeros recordarán para toda la vida de este viaje a México. La grabación viral ya acumula más de 12 millones de reproducciones y más de un millón de me gustas, además de comentarios de lo ocurrido aparentemente a principios del mes de junio.

En el video se ve al antro de lo más animado cantando y bailando mientras de fondo se escucha "Gangnam Style"; cabe destacar que los coreanos se encontraban sentados, mientras que los mexicanos los rodearon desde el balcón con gritos de ánimo e incluso sutiles empujones para que se pusiera de pie a bailar una coreografía que el mundo entero se sabe.

Así bailó uno de ellos cando un mexicano se acercó al grupo. (Foto: TikTok @chalix_korea)

La mejor parte del video es cuando sólo uno de los cuatro surcoreanos se puso de pie para animarse con los mexicanos, hasta que uno joven de Monterrey se le acercó para bailar con él, mientras el público estaba de lo más animado. Por su parte, los otros coreanos que se quedaron en su lugar se divirtieron con el momento y animaron a su compañero, así como al mexicano a continuar bailando.

El video viral dejó comentarios como "imagino que ellos son los más extrovertidos del país", "el chico de blanco es demasiado ambiente para los otros tres sentados", "qué ganas de estar en un bar de Corea y que me pongan La Quemona", "si voy a un antro de Corea me pondrían La Chona?", "no creo que haya otro país que iguale en desmadre a México" y "es que quién se va a resistir bbailar Gangnam Style".