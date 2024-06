Influencer viajó hasta Tailandia para blanquearse los dientes y terminó con fuertes dolores por una mala aplicación

En redes sociales se viralizó la historia de una famosa influencer que viajó hasta Tailandia para someterse a un tratamiento dental que desafortunadamente no obtuvo los resultados esperados. El testimonio de la creadora de contenido se volvió viral, desatando un controversial debate en redes sociales.

En TikTok fue compartido el video que muestra a la influencer y creadora de contenido @marynayers severamente conmovida por el resultado del tratamiento al que se sometió. Sus seguidores le externaron su apoyo en este complicado momento que está viviendo.

Sigue leyendo:

Famosa comediante estrella de la tele es asesinada por su esposo y luego aparece muerto

En las imágenes compartidas en TikTok podemos ver el momento exacto en el que la joven visita a un dentista en Tailandia para someterse a un tratamiento estético. La joven aseguró que tomó la decisión después de verse al espejo y notar que su sonrisa estaba algo amarilla.

Segundos después se aprecia el momento exacto en el que la joven está recibiendo el tratamiento y comienza a gritar. Su compañero le pide que aguante, pero desafortunadamente el dolor era demasiado fuerte que pidió que detuvieran el procedimiento.

"Ojalá no hubiera hecho este viaje, ojalá no hubiera ido a ese dentista. El dolor no merece la pena", señaló.