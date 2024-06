Los mejores MEMES que dejó el sismo de HOY 23 de junio, ¿septiembre se adelantó?

A las 11:16 de este domingo 23 de junio se registró un sismo que puso en alerta a los capitalinos. De acuerdo con información del Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.2 grados y el epicentro fue a 18 kilómetros al sureste de San Marcos en el estado de Guerrero y como era de esperarse, la creatividad de los internautas en redes sociales ya está andando y estos son los mejores memes tras el susto.

Antes del medio día, un temblor sacudió a varias alcaldías de la Ciudad de México, así como en el estado de Guerrero, sin embargo, a pesar de que los citadinos estamos acostumbrados a sismos, septiembre es el mes que se ha caracterizado por registrar estos acontecimientos, por lo que internautas han empezado a hacer mofa debido a que "se nos adelantó septiembre".

De acuerdo con algunos usuarios, el sismo de esta mañana pudo percibirse en las alcaldías de Benito Juárez, Iztapalapa, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán. Aunque la percepción fue leve, algunas cibernautas han compartido en X cómo algunas de sus cosas comenzaron a tambalearse dentro de sus hogares.

Debido a que no se encendieron las alarmas sísmicas, algunas personas se sintieron fundidas al pensar que no era un sismo, sino que simplemente estaban sintiendo un malestar, motivo por el cual creían que estaba temblando. Sin embargo, se informó que debido que la magnitud fue baja no se ameritó que la alerta sonara.

No. faltaron quienes penaron que se estaban mareando | Foto: X @soyoniria

"Saquen el pan para el susto"

En X ya empiezan a circular videos e imágenes del temblor con el humor que se caracteriza a los mexicanos, pues echaron a volar su imaginación y compartieron los memes más divertidos y ya están acumulando miles de 'me gusta'. Sobre todo aquellos que hablan sobre comerse un panecito después del susto.

Al ser domingo, a muchos todavía el sismo los agarró en pijama o acabándose de despertar, así que por precaución salieron a las calles para resguardarse por unos minutos en caso de siniestro. Pero también a muchos otros les tocó cuando se estaban bañando o cuando estaban haciendo sus necesidades biológicas.

Tampoco faltaron a los que les agarró dormidos | Foto: X @TuExDeVerdad