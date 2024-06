"Estoy bien": perrita se despide de sus amorosos vecinos con cartelito tras mudarse de casa | VIDEO VIRAL

¿Te imaginas hacerte amigo de una perrita que cada que pasas afuera de su casa se asome por la reja para saludarte?, pero que un día al tratar de "visitarla" ya no esté allí para recibirte con una colita emocionada. Esta es la realidad de muchas personas que, en su camino, conocen muchos amigos peludos de cuatro patas que un buen día no vuelven a ver, pero un caso en particular se hizo viral en TikTok gracias a un video viral que ya hizo llorar a los internautas por lo emotivo y tierno que resulta.

De acuerdo con los detalles de la joven que compartió la grabación, la lomita estaba todos los días en el mismo lugar y ansiosa por recibir una caricia con cada transeúnte que pasaba, pero un día todo cambió. Pues en lugar de ver a Lala, nombre de la perrita, con su hermoso y suave pelaje color blanco, en el lugar había un cartel con su foto y despidiéndose de todos sus "fans", pues ya no los podrá volver a ver.

Le encantaba que todos la acariciaran; tanto, que hasta sus dueños pusieron letreros para que no la alimentaran. (Foto: TikTok @sonimar4)

Dueño y su perrita dejan mensaje de "estoy bien" tras mudarse de casa

La cuenta de TikTok @sonimar4 fue quien compartió un clip que ya acumula más de dos millones de reproducciones y con el que la joven sólo escribió: "lo que más temía, pasó", haciendo referencia a la triste noticia que Lala ya no saldrá a verla. Cabe destacar que desde hace ya varias semanas los videos de la usuaria se hicieron virales por mostrar a la mascota asomada y siendo acariciada por algunos de los vecinos.

Desde entonces la pequeña peluda era viral en la plataforma de videos, por lo que su reciente cambio de hogar supuso un duro golpe para sus "fans" de TikTok y para los propios vecinos que la veían frecuentemente. Fueron los propios dueños quienes dieron la noticia a todos los amigos de Lala, para ello colgaron un cartelito con la foto de la lomita y un mensaje que rompió el corazón de muchas personas en las redes.

Así esperaba a que pasaran vecinos a acariciarla. (Foto: TikTok @sonimar4)

El letrero en cuestión es una bonita hoja rosita con huesitos blancos y una foto de Nala extremadamente sonriente y posando desde el asiento trasero del auto de su dueño. "Estoy bien, me cambié de domicilio", se lee en el post que ya es viral en redes. Por supuesto, el mensaje no pasó desapercibido para muchas de las personas que ya iban a visitar a la perrita de forma contante y le dejaron mensajes como:

"Te extraño Lala, ¡cuídate!" y "hoy te extraño". A los mensajes se sumaron algunos internautas en la sección de comentarios del video viral.

Así se despidió la perrita de sus amigos vecinos. (Foto: TikTok @sonimar4)

"Que lindo, muchas veces me encariño con perros de casitas y cuando no los veo mi corazón siente o piensa la peor", "el te extraño Nala", "cuando mi perrito se perdió mi vecinita salía a la calle a llamarlo y le decía que lo extrañaba y cuando lo encontramos lo llevé a que viera que ya había aparecido y ella estaba bien emocionada", "cuando falleció mi perrita una niña me preguntó por ella y me dijo el extraño mucho era mi amiga cuando pasaba a la escuela la saludaba y le dejo una flor en la baranda" y "Cuando falleció mi perrita. Tuvimos que hacer un cartel por que mucha gente preguntaba por ella muchos el tenían cariño. Que bueno que ese cartel fue una buena noticia" son algunos de los comentarios que se leen en la red.