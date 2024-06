Riqueza musical: las 10 guitarras más caras jamás subastadas en la historia

El impacto cultural del rock a nivel mundial es innegable, pues además de dejar huella en la industria musical, este género ha influenciado enormemente a la sociedad a través de las décadas, desde ideologías y actitudes hasta la moda, es por eso que, muchas de las figuras con mayor renombre dentro de la escena son prácticamente venerados por los fanáticos.

Dentro del este género, la popularidad y el estatus de "dioses" que ocupan los guitarristas es casi indiscutible, debido a que en muchas ocasiones suelen ser el miembro más destacado de sus respectivas agrupaciones, ya sea por su talento en el instrumento, su sonido, carisma o incluso su aspecto físico. Por ello no es sorpresa para nadie cuando se anuncia que una guitarra de alguna leyenda musical fue subastada por millones de dólares. A continuación se presenta una lista con las 10 guitarras más caras de toda la historia.

Sigue leyendo:

Steve Albini: ¿de qué murió el famoso productor creador de estrellas?

Música eterna: 5 canciones de rock que son consideradas las más largas en la historia de la música

"Wolf" de Jerry García: la reliquia de Grateful Dead

Puede que Jerry García no sea uno de los primeros nombres dentro de las listas que enumeran a los mejores guitarristas del mundo, no obstante, su talento ha sobrepasado las décadas, pues su trabajo en Grateful Dead le ha otorgado un lugar en la historia musical, teniendo en cuenta esto, una guitarra personalizada del músico se convirtió en un artículo bastante cotizado.

Hecha al gusto del artista por el famoso luthier, Doug Irwin, la guitarra apodada como "Wolf" debido al colorido personaje animado que se encuentra plasmado bajo el puente del instrumento, fue subastada por 1.9 millones de dólares, esto un evento en donde los fondos fueron destinados a una organización benéfica, el dueño del instrumento actualmente es Brian Halligan, director ejecutivo de la empresa de software HubSpot y fan acérrimo de Grateful Dead.

Blue Skystang I de Kurt Cobain: el recuerdo del último concierto de Nirvana

La guitarra Blue Skystang I de Kurt Cobain es de uno de los modelos más icónicos en el cual se puede presentar un instrumento, siendo la silueta un tanto asimétrica que define esta línea producto de una colaboración entre el músico y la reconocida marca Fender, un detalle que actualmente es un sinónimo de Nirvana y Kurt Cobain, no obstante esta guitarra en particular tiene un valor histórico increíble pues es la pieza que el aclamado músico tocó en el último show de Nirvana antes de su muerte en 1994.

La guitarra azul que acompañó al musico durante su último tour se vendió por poco más de 1.5 millones de dólares en una subasta en Nashville en noviembre de 2023. Este instrumento conoció los escenarios de la mano de Cobain por primera vez el 18 de octubre de 1993 en la Feria Estatal de Arizona. Veteran’s Memorial Coliseum durante la gira In Utero, el último disco de la agrupación, la última vez que esta guitarra fue utilizada por el cantautor fue el 1 de marzo de 1994 en la Terminal 1 de Múnich. El dueño del artículo histórico es Mitsuru Sato, quien la adquirió por teléfono en la subasta de Julien’s Auctions celebrada en el Hard Rock Café de Nashville.

"Greeny" de Peter Green: una guitarra especial en buenas manos

Una de las piezas con mayor recorrido histórico dentro de esta lista es una Gibson Les Paul Standard de 1959, la cual solo por el año de fabricación ya es considerada como una pieza de alto valor, no obstante, quien le dio verdadera fama a este instrumento fue el legendario Peter Green, de Fleetwood Mac, quien ocupó esta guitarra durante décadas.

La cotizada pieza fue vendida por un precio entre 750.000 y 1,2 millones de dólares y la razón de las dudas en su precio vienen por parte de su actual dueño, quien es el famoso Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, quien en 2014 compró el instrumento histórico por un monto que no ha revelado con exactitud, como curiosidad, Hammett no tiene esta guitarra exhibida en un museo, todo lo contrario, es uno de sus instrumentos favoritos y constantemente la usa en vivo, ya que adora su sonido peculiar y su estética desgastada.

Fender Stratocaster de Jimi Hendrix: un pedazo de Woodstock inmortalizado en madera

El festival de Woodstock de 1969 es considerado como uno de los conciertos más importantes de la historia de la música, dicho evento es reconocido por las casi místicas presentaciones de los múltiples artistas que dieron forma al festival, no obstante, es Jimmy Hendrix, nombrado por muchos como el mejor guitarrista de la historia, quien se roba aquella noche de verano del 69.

Hendrix escogió una Fender Stratocaster blanca como la herramienta que lo ayudaría a pasar a la historia en Woodstock, dicho instrumento fue comprado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, por 2 millones de dólares en el 2000, esta pieza después fue donada al Museo de Cultura Pop de Seattle después del fallecimiento de su último dueño en 2018.

Gibson J-160E de John Lennon: el pináculo de la "invasión británica" en la música

Aunque es raro ver a John Lennon en algún listado de los mejores guitarristas de la historia, su calidad como cantautor y su impacto cultural ha rebasado el estatus de "Rockstar" para convertirse en uno de los personajes con mas importancia en la historia y cultura contemporánea. Es por eso que la guitarra con la que grabó sus primeros discos con The Beatles es una pieza sumamente cotizada.

La guitarra electroacústica utilizada por John Lennon en los dos primeros álbumes de The Beatles "Please Please Me" y "With the Beatles" se vendió por 2.4 millones dólares en una subasta en noviembre de 2015.

Fender Stratocaster Reach out to Asia: un collage de leyendas

Una guitarra millonaria sin fines de lucro

Créditos: Especial

Una guitarra hecha con la finalidad de ser una pieza millonaria, todo esto teniendo una buena causa como objetivo final. Como un intento sumamente inteligente y acertado, esta pieza fue cubierta con las firma de leyendas como Mick Jagger, Eric Clapton y Jimmy Page, dicho "Santo Grial" se terminó vendiendo por 2.7 millones de dólares en 2005, esto con la finalidad de recaudar fondos para las víctimas del tsunami del Boxing Day.

"Hot For Teacher" de Eddie Van Halen: el icónico diseño de un inigualable guitarrista

Van Halen fue uno de los guitarristas más influyentes de los 80, innovando en múltiples áreas dentro de la industria musical, desde su sonido y técnica hasta aspectos más estéticos, como lo es el modelo único de su famosa guitarra, la cual se caracteriza por tener la silueta de una Fender Stratocaster pero con múltiples cambios en su diseño, como su patrón en pintura y sus pastillas, modificadas a voluntad por el músico.

La famosa guitarra "Hot for Teacher" es una pieza utilizada en el vídeo musical de Van Halen con el mismo nombre, esta pieza se vendió por 3.9 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s en Nueva York en abril de 2023.

"Black Strat" de David Gilmour: ecos del sonido de Pink Floyd

La legendaria "Black Strat" de David Gilmour es posiblemente la guitarra que la mayoría de fanáticos asocian con el talentoso músico y compositor, pues fue usada en varios álbumes de Pink Floyd, dicha pieza se encuentra equipada con múltiples modificaciones, las cuales ayudaron al artista a conseguir el sonido único que retumba en la mayoría de trabajos de la banda.

Una guitarra con tanto valor histórico y sentimental se convirtió un artículo sumamente cotizado, el cual se vendió por 3.97 millones de dólares en 2019, con las ganancias destinadas a la organización benéfica contra el cambio climático ClientEarth.

Mustang "Teen Spirit" de Kurt Cobain: pieza clave del grunge y MTV

El éxito casi mundial que llegó a agobiar al joven Kurt Cobain y a su banda Nirvana, en su mayoría es atribuida a su segundo trabajo en estudio, el álbum "Nevermind", disco que revivió el sentimiento nihilista que la juventud de los años 90 callaba por presión social, no obstante, la primera canción del disco "Smell Like Teen Spirit" fue prácticamente un himno cuyo éxito inmortalizó a la banda en la cultura popular.

La guitarra que Kurt Cobain tocó en el vídeo de dicha canción para MTV, siendo el video más popular de la famosa cadena de entretenimiento, es una Fender Mustang de los años 60, azul marino con dos líneas de un color más claro en el cuerpo del instrumento, la cual quedó inmortalizada en uno de los primeros "videos virales" de la historia del rock, dicho artículo se vendió por 4.5 millones de dólares en mayo de 2022.

Martin D-18E de Kurt Cobain: la protagonista del mejor MTV Unplugged

El MTV Unplugged de Nirvana es el show acústico por excelencia en la historia del rock, siendo una velada clave que desembocó en un disco de gran relevancia para la contracultura en los años 90, por ello, la guitarra que el músico de 27 años usó durante aquella velada en New York, fue durante muchos años un artículo que se mantuvo lejos de los ojos de coleccionistas, no obstante, durante la pandemia en 2020, esta pieza llegó al mercado de las subastas, alcanzando un precio que no ha sido superado hasta el momento.

La icónica guitarra electroacústica utilizada por Kurt Cobain en el MTV Unplugged de Nirvana en 1993, la última producción audiovisual de la banda antes de la muerte de músico, se vendió por 6 millones dólares en junio de 2020, convirtiéndose en la guitarra más cara del mundo y estableciendo varios récords mundiales.