De AC/DC a Metallica, esta es la enciclopedia del metal que puedes adquirir por menos de 250 pesos, ¿dónde comprar?

El heavy metal y todas las variantes que se han creado a lo largo de los años han acumulado millones de fanáticos en todo el mundo, tal vez uno de los públicos más fieles que existen hoy por hoy, quienes se involucran en la compra de discos, de playeras, van a conciertos y esparcen la palabra del rock de puerta en puerta.

Por ello, es casi una obligación saberte santo y seña de cada una de las bandas existentes dentro del hard rock, el glam rock, el deathcore, metalcore, doom, thrash, gore, grind, crust, metal pirata, folk metal, entre otras tantas variantes. En caso contrario, serás tratado de "poser" cuando menos.

Sigue leyendo: Enrique Ugartechea, ¿qué fue del primer luchador mexicano y quien sentó las bases del pancracio?

La enciclopedia del Heavy Metal

Los primeros dos tomos ya están a la venta. Crédito: Heraldo de México

Para evitarlo, Editorial Salvat sacó a la venta varios tomos que cuentan las historias de las mejores bandas de metal que se han creado a lo largo de la historia del género. Así podemos tener tomos de Disturbed, de Tool, de Mastodon, incluso de Lamb of God o de Behemoth.

Dentro de dichos productos podrás encontrar la historia, cómo se crearon, dónde se conocieron sus integrantes, cuál fue su primera canción, por qué se bautizaron con esos nombres, hasta lo que hay detrás de sus discos más exitosos y una que otra historia de terror que vivieron durante sus aventuras girando por el mundo.

En México se han estrenado únicamente los primeros tres números que son de AC/DC, de Metallica y de Iron Maiden. La cuarta entrega será ni más ni menos que de Led Zeppelin. Serán un total de 80 tomos para que puedas completar tu colección y tendrán a las siguientes bandas: Kiss, Alice Cooper, Korn, Slayer, Dio, Faith no more, Nirvana, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Épica, Foo Fighters, Gojira, Cream, Cannibal Corpse, In Flames, entre muchas otras.

En total podrías gastarte 17 mil pesos para completar la colección. Crédito: Heraldo de México

¿Dónde comprar Metal Planet, la enciclopedia del heavy metal?

El primer tomo tuvo un costo de 49 pesos, el siguiente de 129 pesos y a partir del tercero, en adelante, costarán 219.90 pesos. Eso quiere decir que te vas a gastar un total de 17 mil 152.2 pesos para tenerlas todas y arrumbarlas en tu librero por si algún día se te antoja echarles una leída.

Te puede interesar: Nahui Ollin, la mirada infinita que enamoró a todo México y al Dr. Atl, pero no a Rodríguez Lozano

Las revistas ya están disponibles en todos los puestos de periódicos de tu zona o de otras colonias y hasta de otros estados. Puedes también comprarlas en algunas de las tiendas que cuentan con sección de lectura como Sanborns, también las puedes comprar a través de internet.