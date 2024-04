Nahui Ollin, la mirada infinita que enamoró a todo México y al Dr. Atl, pero no a Rodríguez Lozano

Libre, de una belleza inigualable, aguerrida y rebelde, así era Nahui Ollin, la pintora y poeta que conmocionó al México posrevolucionario con sus deseos incansables de ser independiente, de que el mundo reconociera su arte. Carmen Mondragón nació en una familia de alta cuna, era hija del general Manuel Mondragón quien desde muy pequeña le hizo saber que sus ojos eran tan verdes como la profundidad del mar y la su cabello tan vivo como el mismo fuego.

Carmen desde muy pequeña sabía que no era como todas las niñas, sentía que la piel se le quedaba corta para todo lo que sentía, por lo que siendo apenas una adolescente empezó a explorar su belleza. Se escapaba con sus amigas del colegio para coquetear con hombres mucho mayores que ella. Sabía que nadie le haría nada pues era la hija del general Mondragón.

Sigue leyendo:

Manuel Rodríguez Lozano y Nahui Ollin: un matrimonio arreglado que terminó con la trágica muerte de su hijo

7 mujeres que revolucionaron el arte mexicano con su visión feminista y pasión artística

Carmen Mondragón y un matrimonio que terminó en tragedia

Su espíritu libre le decía que nunca debí casarse y sus planes eran seguir soltera, sin embargo por designios de su padre tenía que casarse para conservar su puesto en el gobierno, así que no le quedó más de complacer a su padre y ceder a un matrimonio. Ella eligió al hombre con quien se casaría. Un joven cadete que a primera vista la flechó, se trataba de Manuel Rodríguez Lozano, la boda se llevó a cabo con los favores del general, y fue él mismo quien se encargó de darle un nuevo puesto y solvencia económica para darle la vida que su hija merecía.

Carmen y Manuel pasaron una luna de miel en Europa, y el matrimonio se convirtió en algo mucho más tortuoso de lo que ella se imaginaba, pues su marido era muy frío y no había conexión entre ellos. Ella estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a tener sobre sí las miradas de todos los hombres y con Lozano no pasaba eso, ya que era homosexual, y en esa época no estaba muy bien visto por lo que su matrimonio era para él la forma de poder lograr su sueño de ser pintor.

Entonces llega a su vida un hijo. Carmen se da cuenta que ese bebé logra toda la atención de Lozano, él se desvive por el niño, mientras que ella no logra entender cómo toda la atención es para la pequeña criatura. El bebé no logra vivir mucho tiempo ya que un terrible accidente en las escaleras le causa la muerte y con ella llega el fin de su matrimonio con Lozano. Es ahí cuando Carmen Mondragón empieza a adentrarse en el mundo del arte de la mano del Dr. Atl.

Nahui Ollin, la mujer más bella de México

Carmen se cruza casi por accidente con el Dr. Atl y entonces el hombre mucho mayor que ella termina prendado de la joven que es considerada la mujer más bella de México. Ella sabe que lo es y no duda en experimentar con su sensualidad, erotismo y belleza, por lo que se convierte en musa y motivo de inspiración para obras de arte, poemas y toda expresión que resalte su belleza. Su amor con el vulcanólogo es conocido por todo el mundo.

Pero las cosas pasan y el fuego del amor entre ambos se apaga, ella desilusionada busca nuevas formas de crear, de ser inspiración para más y de reconocerse como una belleza que es inalcanzable que disfruta y vive "la totalidad sexual del cosmos". Si quieres adentrarte en la vida de una de las mujeres más influyentes de México lee esta obra de Juan Bonilla que seguro te atrapará.