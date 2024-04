Así se convirtió Gloria Ríos en la primera cantante de rock and roll en México

En la industria del rock and roll mundial hay un gran debate sobre la primera canción de éste género, incluso sobre el primer artista, ya que no todas las nominadas forman parte del catálogo de un solo compositor. Lo único que queda claro es que se trata de un estadounidense.

Hay quienes dicen que se trata de "Rocket 88" de Ike Turner. Le Sigue "Round around the clock" de Bill Haley; "That's All Right" en voz e instrumentos de Big Boy; "Rock The Joint" de Jimmy Preston; "Good Rockin' Tonight" de Roy Brown, y el último tal vez el contrincante menos fuerte, es "That's All Right Mama" grabada por Elvis Presley. De hecho, podrían entrar otras cuantas más a la batalla.

Eso no pasa en México. Apenas unos años después de todos los éxitos anteriores, específicamente en el año 1956, empezaron a surgir las primeras bandas que le pegaban al rock and roll, pero la artista que inició todo fue bien ubicada por diversos autores y expertos en el tema. Además, fue una mujer.

Gloria Ríos nació en Texas, hija de padres mexicanos. Fue actriz, bailarina y cantante. Crédito: Facebook / CIne mexicano

Gloria Ríos, la primera cantante de rock and roll en México

Se trata ni más ni menos que de Gloria Ríos, una vedette chicana que en los años 50 empezó a grabar rocanrol, y armó numerosas giras para dar a conocer los ritmos de este nuevo género que en el mundo ya estaba dando frutos con grandes artistas, principalmente estadounidenses.

El libro "Sirenas al ataque, historia de las mujeres rockeras mexicanas" de Tere Estrada la sitúa, de hecho, como una de las creadoras del rock en tierras Aztecas, y recoge que sus primeros trabajos fue traer bailables de Swing, Giriboop, Galoo y más tarde el rocanrol. Si bien nació en Texas, era hija de padres mexicanos.

Otras publicaciones como "Guaraches de ante azul" de Federico Arana o "60 años de rock en México vol. 1" del Sr Gonzáles también se refieren a ella como una artista que no solamente se preocupó por grabar canciones, también abrió camino por todas partes donde andaba junto a su orquesta.

Gloria Ríos trajo el rock en español a México. Crédito: Regina Martinez / Facebook

Esas primeras grabaciones fueron los covers de "Hotel de los corazones rotos" de Elvis Presley, además de "El Relojito" de Bill Haley, pero también lo hizo con temas originales como "La Mecedora"; "Alrededor del reloj" o "Tú y tu tía". La reina del rocanrol o Creadora del rocanrol fueron algunos de los apodos que le dieron en las radios de aquel entonces.

Las Estrellas del Ritmo, la banda que acompañaba a Gloria Ríos y que sentó las bases del rock en México

Junto a Gloria Ríos tocaban Las Estrellas del ritmo, lo que podríamos llamar la primera banda de rocanrol en México. Estaba conformada por Mario Patrón en la dirección musical, Cuco Valtierra en el sax tenor, Tomás Rodríguez en el sax barítono, Leo Acosta en la batería y Enrique Almanza de contrabajista.

Casi 20 años más tarde, luego de un increíble recorrido musical rocanrolero, donde se ganó la admiración de todos y todas en el país, se retiró del medio artístico para regresar a Texas. Murió el 2 de marzo de 2022 como una leyenda, actriz, bailarina, cantante y la responsable de dar a conocer la música de los jóvenes en México, cantando en español.