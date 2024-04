Así luce el único lugar donde Nirvana tocó en México hace 30 años, ¿todavía se puede visitar?

Nirvana, una de las más grandes bandas del grunge noventero, vino a tocar a México varias veces, pero únicamente en una ciudad. Se trata de Tijuana, en Baja California, a unos cuantos metros de la garita de San Isidro, donde puedes cruzar a San Diego, ciudad de California.

En los flyers de la época puede leerse que hablamos del Iguanas, un Teatro y Patio Bar. Es decir, en el patio de la construcción se colocó un escenario con espacio suficiente para más de mil personas. Desde la pista y en cada uno de sus tres pisos había bocinas con sonido directamente desde la consola que lo hacía sonar inmejorablemente. Es conocido por muchos como el mejor lugar para escuchar rock.

Te puede interesar: Nirvana: Kurt Cobain y la devastadora carta de despedida que el músico plasmó en la última canción de la banda

Iguanas, el "patio bar" donde se presentaban las grandes estrellas de la música, desde Nirvana hasta Dr Dre

Kurt Cobain murió en 1994. Años antes visitó México al menos en tres ocasiones. Crédito: Facebook / Nirvana

En este lugar tocaron las más grandes estrellas de la música, algunos que todavía no figuraban a gran escala en el mapa de la industria del entretenimiento, pero otros tantos de los que ya podríamos llamar con consagrados. Por ejemplo, en el 89 estuvieron los creadores del Neo Rockabilly, The Stray Cats, además de Soundgarden, Bad Religion con Green Day, Accept o The Ramones.

Para 19993, un año antes de que cerrarán definitivamente, anunciaron a Anthrax de los Big Four, así como a Rage Against The Machine, a Dr Dre con Snoop Dogg , entre otros. El cierre lo tuvo a su cargo Fishbone con los skatos exponentes del Two Tone, Mighty Mighty Bosstones. Tool ya no pudo darle cierre a la sala, pero fue trasladado de ubicación.

Nirvana fue a Iguanas en tres ocasiones. Crédito: Facebook

Los boletos llegaban a costar entre 10 y 22 dólares de la época. Crédito: Facebook

Nirvana con Chris Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain tocó en muchas ocasiones, de acuerdo con las pruebas físicas como boletos o flyers que han compartido los fanáticos en las redes. Su debut fue en el año 1990 junto a Tad. Se les puede ubicar en 1991 tocando con Dinosaur Jr el 15 de junio, y más tarde, el 24 de octubre, junto a Hole, la banda de Courtney Love.

Los pocos rastros de boletos que se han publicado en redes sociales, indican que los boletos costaban entre los 10 y los 20 dólares que serían aproximadamente 28 pesos o 30 pesos, o un poco más con el tipo de cambio de los años 90, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari. Alrededor de 400 a 600 pesos mexicanos de ahora.

En YouTube, Reddit y otras redes sociales, hay videos de la presentación de Nirvana. Tenían un tremendo circuito de cámaras con el que grababan todas las presentaciones. Por eso no es complicado encontrar material de la época, pero muy pocas, casi ninguna foto de su fachada, sus pasillos, baños o balcones desde donde se lanzaban los más temerarios asistentes.

¿Cómo luce actualmente el salón Iguanas?

Usuarios de Facebook crearon un grupo de fanáticos del Bar Iguanas que fueron en algún momento y quieren compartir anécdotas o simplemente recordar viejos tiempos. Tal vez encontrarse de nuevo con algunas amistades o presumir sus fotos. Son pocos los que saben la dirección exacta, pero un sujeto local que lo tiene todo muy claro en la mente, nos dio la pista a pregunta expresa.

Sigue leyendo: Nirvana, recordando el día en el que presentaron "Smells Like Teen Spirit" y se convirtieron en la personificación del grunge de los 90

Ahora Iguanas es un centro nocturno donde se presenta un show de damas para adultos y se llama "Deja Vu", ni una vieja gota de pintura queda de aquella mítica construcción que recibió a los más grandes músicos noventeros, o de finales de los ochenta, que marcaron la infancia, adolescencia o juventud de varios. Puedes llegar a la Plaza Nuevo Amigo y buscar el bar, pero ni una foto valdría la pena tomarse. Ya no queda nada.