Courtney Love se le va con todo a Taylor Swift

A la cantautora y viuda del legendario Kurt Cobain, Courtney Love, no le parece interesante la propuesta musical de una de las figuras femeninas más importantes del momento, Taylor Swift, tanto así que la comparó con una cantante que odia abiertamente.

Durante una entrevista con el medio británico The Standard, Love no tuvo palabras amables para la cantante originaria de Pennsylvania, a quien no dudó en compararla con Madonna tras decir que no le parece trascendental.

“Taylor no es importante. Ella puede ser un espacio seguro para las chicas, y ella es probablemente la Madonna de nuestros días, pero no es para nada interesante como artista”, detalló.

También dejó en claro que no le cae bien Madonna, algo que la cantante, nacida en California, supone que es recíproco, aunque reconoció que le gusta alguna que otra canción de la Reina del pop.

También ataca a Lana del Rey y a Beyoncé

Durante la entrevista, realizada para presentar un nuevo podcast en el que Courtney Love habla sobre las mujeres sobresalientes en la música, entre quienes destaca a PJ Harvey o a Patti Smith, también cargó en contra de otras dos importantes luminarias.

“Ahora, cada mujer exitosa está clonada, así que hay demasiada música. Son exactamente lo mismo. Es decir, me encanta la idea de Beyoncé haciendo un disco country porque es sobre mujeres negras yendo a espacios donde antes solo mujeres blancas eran permitidas. Como concepto, me gusta, solo es que no me gusta su música”, señaló.

La cantante se lanzó contra sus compañeras de profesión. Foto: Instagram / Cortney Love

Aunque dejó bastante claro que Lana del Rey no es una de sus intérpretes favoritas, Love dejó claro que a ella la dejó de escuchar más por una razón de evitar copiarla que por el hecho de no caerle bien.

“No me gusta Lana desde que hizo el cover de una canción de John Denver y pienso que ella debería realmente alejarse por unos siete años.Al menos hasta ‘Take me home country roads’, pensaba que era genial. Cuando estaba grabando mi nuevo disco, tuve qué dejar de escucharla porque me estaba influenciando mucho”, detalló.